叱咤2025｜馮允謙首奪男歌手金獎感動流淚叫好驚：唔知大家有咩反應  3年前求婚成功仍未結婚

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2026年1月1日晚上7時，假亞洲國際博覽館一號展館（Arena）舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題，旨在勉勵所有歌手勇於挑戰。典禮由森美等多位903 DJ攜手主持，並透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播，讓全港樂迷見證年度盛事。作為每年頒獎典禮的焦點之一，「叱咤樂壇男歌手」獎項競爭激烈，晚上揭曉賽果，金獎為馮允謙、銀獎及銅獎得主分別為MC張天賦與陳柏宇。

叱咤樂壇男歌手賽果

金獎：馮允謙

銀獎：MC張天賦

銅獎：陳柏宇

叱咤2025｜馮允謙打破宿命奪金

根據專業推介選出的「叱咤樂壇男歌手」金、銀、銅獎的最終得獎名單，得主分別為馮允謙、MC張天賦、陳柏宇。上年跟叱咤男歌手金獎擦身而過、不敵陳卓賢而僅得銀獎的馮允謙，上年雖然憑《會再見的》勇奪叱咤至尊歌曲大獎，但他都坦言是有失望。到今屆他終於力壓張天賦和陳柏宇，人生首次奪得叱咤男歌手金獎，平時形象為陽光大男孩的馮允謙十分激動，當司儀阿正宣布由他得獎時，他已熱淚盈眶，場面感動。

叱咤2025｜馮允謙叫好驚

馮允謙上台後就表示「好驚」，因為「唔知大家有咩反應」，台下傳來熱烈掌聲。他表示「入行咁耐以來，第一次攞金獎，知道呢個獎唔係一年嘅努力，係咁多年來嘅努力」。他除了多謝903外，亦多謝自己，因為他之前曾經想放棄音樂，另外他亦表示曾有有容貌焦慮，覺得自己外貌有不足，所以好多謝公司和歌迷對他不離不棄。

叱咤2025｜馮允謙參加《超級巨聲3》入行

馮允謙（Jay Fung）於2011年憑參加《超級巨聲3》奪得亞軍而入行，多年來默默耕耘，不過初期化表作不多，亦曾試過陷入事業空白期，22年上《勁歌金曲》評分環節時，更直接被單立文批評沒有Hit歌，並指說真話只是希望看到馮允謙出頭。到2023年馮允謙首次踏上紅館開演唱會，近年歌曲成績及人氣亦大躍進。

叱咤2025｜馮允謙3年前求婚成功

馮允謙對待感情十分專一，他和圈外女友Crystal拍拖十多年，他於2023年就透露自己已求婚成功，不過卻因為雙方工作太忙，而未有時間正式結婚，他就曾向傳媒表示希望在2026年迎娶住在加拿大的未婚妻。

