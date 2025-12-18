Lokman回應陳志雲為銷飛「出口術 」指有鏡仔成員現身叱咤 ：未被通知期待下次

MIRROR成員邱傲然（Tiger）楊樂文（Lokman）昨日與夏韶聲、朱栢謙、徐㴓喬（Asha）、盧慧敏（Amy）等出席ViuTV原創劇《存酒人》記者會，劇集下星期一播映，問到MIRROR「鷹小組」陳卓賢、柳應廷、邱士縉、邱傲然的團綜《四鏡大暴走》正播映，可會擔心分薄收視？Tiger笑言不怕，指媽媽好開心可以一直坐在電視機旁收睇，他不覺得被力捧。Lokman笑言若力捧就不止兩小時，應該連續兩星期。

談到跨年檔期與《叱咤》頒獎禮撞期，引發成員是否分拆出席的爭議。商台高層陳志雲指「有一、兩位成員會出席」，被網民質疑「出口術」銷飛，網民洗版呼籲「千祈唔好跪」，Lokman澄清未聽聞公司有成員出席安排，並解釋：「咁好睇時間安排，去到都盡量出席……有嘢做去唔到，期待下次出現囉！」

MIRROR做澳門跨年騷不會出席《叱咤樂壇頒獎禮》。

今年初姜濤連奪「叱咤我最喜愛的男歌手」及「叱咤我最喜愛的歌曲」。

Anson Lo在《叱咤》中成績同樣亮麗。

姜濤在個唱中落淚。

Lokman正忙拍劇加上綵排澳門跨年騷，未必有時間捧場姜濤演唱會。提到姜濤在台上落淚，Lokman指姜濤一向對自己的作品和演出好高要求，相信他是滿意自己的演出而感觸。Tiger表示若有時間會去捧姜濤場。