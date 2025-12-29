2025回顧丨娛圈增近兩打星B 郭富城妻方媛再誕女 黃翠如蕭正楠榮升父母 黃澤鋒夫婦追B成功

2025年即將結束，一如往年，娛樂圈的喜訊一個接一個，不少藝人誕下蛇B又或者宣布懷孕，初嚐為人父母滋味。今年最受矚目的，相信非郭富城莫屬，三度成為「父王」的郭富城始終未能打破「外父」宿命，10月底太太方媛誕下三女郭詠心（Cheryl）。

黃澤鋒58歲老婆陳麗麗再誕女

另一方面，58歲黃澤鋒和同齡老婆陳麗麗的二女「小貴妃」順利在8月22日出世，追平香港高齡產婦紀錄。陳麗麗被問是否「封肚」，她坦言：「睇情況喇，去婦科check啲姑娘話子宮仲好靚，可以再嚟。」《星島頭條》為大家回顧2025年有哪些藝人升級做新手父母！

相關閱讀：吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議

2025年回顧丨郭富城未破「外父」宿命

郭富城和方媛在2017年結婚並育有兩個女兒，今年父親節郭富城開心地表示太太三度懷孕，他將再次當爸爸並說：「我一直都講是天賜的禮物，我都好鍾意屋企好熱鬧，就算是多一個小朋友，我好願意去接受呢份禮物，好多謝上天畀我呢份禮物。」其後有傳郭富城有望打破「四大天王皆外父相」的傳聞，不過郭富城本人對寶寶的性別保持低調，表示「是男、是女都接受」。 直到10月22日，郭富城貼出三寶的初生相並稱是「全世界最幸運的男士」：「無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物。我們家就是『女神之家』，我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。」

相關閱讀：郭富城喜得「三寶」豪送5位數名牌禮物 手機CHANEL送月子中心員工 隔壁生育婦人同得厚禮

2025年回顧丨黃澤鋒夫婦追B成功

58歲黃澤鋒的太太陳麗麗（Lilian）在2019年以52歲「超高齡產婦」誕下愛女黃熙恩（小黃妃），當時引起網民關注。到了今年5月，黃澤鋒宣佈已經58歲的太太陳麗麗再度高齡懷孕，即將組成四口之家並指：「妃妃終於夢想成真做家姐啦！」黃澤鋒透露是懷孕是計劃之中的事，今次在醫生建議下做人工受孕，最終成功。不過陳麗麗曾稱過程一點都不容易：「因為我身體狀況有少少問題，本身個肝有事，而且血壓嘅問題，對身體調節係有啲影響，喺人工受孕嘅過程入邊，佢都畀咗好多醫學上嘅意見，傾到真係了解咗係可以成事，我哋先去決定做唔做。」二女「小貴妃」在今年8月順利出世，不過陳麗麗被問是否打算封肚？她坦言有這打算：「但佢話生多個我而家都驚，睇情況啦，我鍾意小朋友，生第二個就明白點解啲人話繼續生，好開心㗎，真係有咁嘅感覺。（你今次已經好辛苦！）我都仲OK，去婦科check，啲姑娘話子宮仲好靚，可以再嚟。」

相關閱讀：黃澤鋒58歲老婆陳麗麗生女後狀態掀討論 「小貴妃」與家姐似餅印 婚後年年擺風水求B超額完成

2025年回顧丨林芊妤懷二胎多問題

35歲林芊妤（Coffee）與老公翟志榮育有一子翟德彥（伯伯），本來在2021年再度造人成功，可惜林芊妤不幸流產，走過小產陰霾後，林芊妤今年5月宣布懷孕，不過懷孕期間出現問題不少，除了在剛懷孕時有出血問題，已不能做運動外，林芊妤在進行無創胎兒DNA「T21測試」，發現「13號染色體異常」（帕陶氏症）有踩界情况，最壞結果有可能出現兔唇、多一隻手指、腳趾，或影響智力，小朋友甚至活不過1歲。林芊妤極希望保住胎兒，幸好之後抽羊水檢查之後，腹中胎兒於檢查中健康正常：「胎兒嘅腦，血管流都冇問題，眼鼻耳身體所有都冇問題。」結果林芊妤放下心頭大石，女兒在11月出世，成功湊成好字。

相關閱讀：Coffee林芊妤宣布誕下第二胎母女平安 曾因BB或有缺陷爆喊 初生B女正面曝光超可愛

2025年回顧丨方力申與葉萱B女出世

方力申今年情人節宣布與葉萱（Maple）結婚，到了父親節宣布「我將要做爸爸了」，方力申在11月完成在澳門舉行的音樂會後收爐，專心準備做爸爸並為太太做好產前準備。本來女兒Isla的預產期是12 月12日，但因為太心急的緣故，Isla搶閘出世，方力申急不及待貼上與女兒skin to skin的相片，父系基因超強大，方力申與女兒似足餅印，有超高鼻樑，面珠墩圓潤飽滿兼嘴仔微翹。新手媽媽葉萱產前曾罕有地貼上自拍照並記錄在孕期的心路歷程：「曾下定決心絕對不生孩子的我，還是走上這條路，也再次證明人生和生活真的難以預料。結婚後，想要孩子之後，馬上就懷孕了，今年真的……結婚、法院判決、懷孕、出書、第一次小型展覽會，啊~~~~~很充實。」方力申曾表示太太本來本來打算生4個，但後來怕痛變暫時計劃生兩個，不是為追仔，只想小孩有個伴，女兒的名字由爺爺改，嫲嫲和婆婆會幫手湊B。不過方力申曾因公布太太葉萱陀B高呼：「我真係接受唔到啊」惹網民反感，他坦言被鬧了幾日，連外父都以為他真的不喜歡生女，他解釋很想生女，但因為太太無告訴他BB性別，他就以為是兒子，當他接受了是兒子時，最後卻告訴他是女兒，才會說接受唔到。

相關閱讀：方力申囡囡Isla搶閘出世首晒全家福 可愛樣貌似父母混合體 葉萱產後計劃生X個

賴慰玲今年一月於IG宣布細仔Kavis出世，為幸福的四人家庭再添溫馨。賴慰玲去年8月公布懷有第二胎的喜訊，引來圈中好友及粉絲們的熱烈祝賀。大仔Marat對於快將榮升哥哥亦非常期待，更為弟弟改了英文名Kavis。賴慰玲與丈夫梁子峰於2017年結婚，同年誕下大仔Marat，一家三口生活美滿。如今再添丁，Marat與弟弟Kavis的兄弟情深，溫馨滿瀉。賴慰玲不時在IG分享一家四口的溫馨日常，流露出滿滿的幸福感。再次成為人母的她，坦言雖然辛苦，但感恩擁有的一切。

相關閱讀：38歲賴慰玲順利誕子！晒B仔相五官標緻 鼻高眼大萌爆

2025年回顧丨朱慧敏細仔成長力驚人

44歲前港姐亞軍朱慧敏與心臟專科醫生老公陳良貴於2021年結婚，二人火速造人，2023年10月誕下大女Shera後，今年2月25日凌晨宣布細仔已出世，湊成一個「好」字，結婚四年已三年抱兩。朱慧敏的一對仔女可愛度爆燈，細仔成長力驚人，手長腳長似足媽咪，身形變成「米芝蓮」BB，面珠漲卜卜，有家姐初生時的影子。

相關閱讀：43歲朱慧敏誕子湊成「好」字！生完真實狀態驚人 雙喜臨門跟老公醫院做一事

2025年回顧丨何依婷為女兒搞奢華180日宴

何依婷（Regina）前年年底與富二代男友Cedric在峇里島結婚，去年12月宣布懷孕後一度減產專心養胎，今年4月女兒Rosella順利出世。得天獨厚的何依婷在孕期長胎不長肉，再加上入住位於香港的月子中心，享受奢華的坐月生活，女兒Rosella的180日宴同樣令人讚嘆，現場布置以粉紅色為主題，四周放滿氣球與鮮花，夢幻又溫馨，還有一袋又一袋的名牌禮品做回禮，何依婷曾說：「因為Rosella一百日嘅時候我出咗埠兩星期做嘢，同老公商量完就決定半歲時慶祝。俗語話眠乾睡濕，一啖粥一啖飯餵大你，以前聽冇感受，而家終於明白呢啲說話背後嘅付出有幾多，所以我真係由心尊敬同佩服天下間嘅父母，湊大一個小朋友真係好叻。」

相關閱讀：TVB小花何依婷成功誕下囡囡 曝光BB全貌特寫一部位 靚媽咪產後狀態一流

2025年回顧丨麥明詩產子玩神秘

「十優港姐」、前TVB一線花旦麥明詩（Louisa），今年3月與機師男友盛勁為在社交平台宣佈婚訊，並大搞3日婚禮宴請一班圈中好友，二人結婚8個月火速造人成功，兒子今年3月出世，本來麥明詩大玩神秘，一直未有公開BB的性別和樣貌，不過在5月被「無緣份奶奶」、前度男友林作媽媽王莉妮（Lily）搶先公佈麥明詩一索得男兼晒BB的正面樣，發文後一小時，王莉妮突然刪PO，這場「洩密風波」觸發林作現任女友裕美不滿並向麥明詩「開火」，最後王莉妮認自己處理不當，公開向麥明詩和裕美道歉。

相關閱讀：麥明詩兒子正面樣搶先被林作媽媽公開 「無緣份奶奶」：似我有咗孫一樣 萌B似足媽咪

2025年回顧丨黃翠如與蕭正楠喜迎一子

44歲黃翠如與蕭正楠去年11月17日在IG晒出一張喊晒口拎住超聲波照的自拍宣佈陀B，另外她還透露夫妻二人曾經孕育過一個小生命，但可惜意外失去，但在這一年又意外地迎來上天給她的禮物，表示每天帶着感恩而又有一點忐忑的心，充滿愛與期待。黃翠如除了多謝網民的祝福外，亦有鼓勵同樣經歷過小產之痛的父母，引來大批網民共鳴。「蕭哈哈」在今年3月出世，黃翠如為兒子舉行童話故事式的百日宴，「蕭哈哈」的面珠墩相當有肉地，眼仔睩睩十分精靈，外貌又萌又俊俏，盡得父母的優良基因。為配合囝囝的成長需要，昔日簡約時尚的客廳亦迎來大變身，設小型遊樂場。

相關閱讀：黃翠如蕭正楠一家三口照曝光 BB性別揭盅 爆臨生產驚恐流淚

2025年回顧丨曾淑雅女兒「大爆髮」

33歲前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）今年7月宣布女兒出世，成功三年抱兩，湊成個好字。曾淑雅的大仔Kobe出世不足兩個月髮量驚人，頭髮茂密程度猶如爆炸頭，而且全部豎起似似足超級撒亞人，非常搞笑，想不到女兒Serafina同樣髮量同樣驚人，與哥哥出世時分別不大，再加上喜愛被抱抱兼搵人傾偈，又不時望住人甜笑，萌爆程度融化了不少網民的心，有人留言：「好Q ahhhhh，同哥哥以前一樣爆炸頭。」、「妹妹啲頭髮仲未跌返落嚟？慢過哥哥，cute。」、「那髮型真的是太可愛了」、「好正、兩個都係呢個頭。」

相關閱讀：「長腿女神」曾淑雅女兒出世了！萌爆可愛髮量令人嘖嘖稱奇 因一事打亂計劃：哥哥要分開住

2025年回顧丨袁偉豪與張寶兒細仔出世

「億萬駙馬」袁偉豪與張寶兒在2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven），今年11月6日）在IG宣布細仔「袁氹氹」出世，袁偉豪稱今次亦有陪太太入產房，早早set好機，可以望到「袁氹氹」4、5秒，他坦言感覺難以形容，而有幫BB剪臍帶的他更笑言像剪腸粉。袁偉豪表示細仔遺傳了袁家的優良血統，五官精緻，更有很多頭髪。

相關閱讀：張寶兒順利誕第二胎母子平安 袁偉豪公布細仔正面相 「袁氹氹」極可愛撞樣哥哥「袁咕碌」

2025年回顧丨「鐵面陳」雙喜臨門

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟的41歲的王致狄（Andy），今年6月在社交平台公開向女友Nicole求婚成功的照片，原來王致狄當時已雙喜臨門，日前被圈中好友劉天龍在網上曝光王致狄榮升人父的消息。其後王致狄貼出多張囡囡百日宴的短片並說：「衷心多謝我家人同親朋好友嘅祝福！囡囡百日宴當晚，我哋真係好窩心，感動到忍唔住流咗眼淚……特別要多謝我太太一直以來嘅付出同埋無限嘅愛，為我哋帶嚟咗呢份珍貴嘅禮物。我會用我一生嘅愛同努力，好好守護我哋呢個家，畀佢哋一個充滿歡笑、溫暖同幸福嘅將來。」

相關閱讀：「鐵面陳」與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋

2025年回顧丨黃靜藍奉女成婚

「過氣藝人」李日朗（Don）前度、 現年30歲的HOY TV主持黃靜藍（Nam）在2023年底結束5年情後，火速公布戀情並在IG分享與新男友的合照戀情。黃靜藍去年年底宣布喜訊：「我既人生就係處處都有驚喜，話咁快就有多一個情人同我爭情人，大情人小情人都齊哂！Mini Lau is coming。」直到8月黃靜藍公布女兒已經出世，但因女兒出世後幾小時因為肺炎要入ICU，一直以「戰戰兢兢嘅心去照顧佢」，所幸的是現在一切已經穩定。黃靜藍曾感謝醫護人員外，亦感謝老公：「要照顧我同埋BB ，兩間醫院走嚟走去，仲要餵奶同掃風添，真心想頒個獎畀佢。#感恩小公主選擇了我們家#繼續肥肥白白地成長吧。」

相關閱讀：黃靜藍富貴出嫁成功誕女 BB出世後因一病症入ICU：未望清楚已經分開

2025年回顧丨王君馨結婚九年終生女

39歲王君馨（Grace）與任職銀行家的老公Daniel Chang結婚九年，女兒Audrey今年5月出世。王君馨拍片分享坐月心得並寫道：「原來生完BB頭一個月會係咁辛苦，所以好想同大家分享所有辛酸和奇妙的時刻，點樣身心靈都可以保持健康，等你們感受一吓做新手媽媽的體驗！」片中，王君馨大呻最不容易的是餵人奶，並透露落力擠足一個鐘都只得幾滴，去到第三日開始上奶，加埋頭兩日，終於夠一餐給女兒吃，她謂：「當時我向Audrey 介紹呢支係米芝蓮三星嘅奶，希望佢好好每一滴都飲，會飲到媽媽對佢嘅努力同埋辛苦。」王君馨續指埋身餵人奶的痛苦：「因為當佢有時咬住你個乳頭，跟住無端端喺度做呢啲動作（揈頭），真係好痛， OMG！」最後，王君馨請了一位催乳師幫手，令奶量上升。

相關閱讀：王君馨順利誕B女眼大大靚樣曝光 產前4個月突「轉軚」拒剖腹產子 歷十多小時自然分娩：將最好的給她

2025年回顧丨陳偉霆何穗無預警官宣生B

39歲陳偉霆與36歲何穗在無預警情況官宣做父母，今年10月一同在微博出PO，並公開三張照片，有二人擁抱拎住超聲波相，又有陳偉霆在何穗身後一齊望住孕肚，以及陳偉霆、何穗各自的抱B照片。陳偉霆與何穗留言：「爸爸、媽媽還有他」，宣布BB出世，因用「他」形容BB，估計是兒子。陳偉霆曾在2011年公開表示自己思想傳統，不會接受未婚生子，其後陳偉霆證實與何穗早已低調完婚，兒子的到來是兩人共同的規劃。談及初為人父的心情，陳偉霆臉上洋溢著幸福，他分享，即使兒子的哭鬧聲，對他而言也是「完美的天籟之音」。陳偉霆更透露，將哭鬧的兒子抱在懷中，聽著自己的心跳聲安穩入睡的瞬間，是他人生中最美的時刻。

相關閱讀：陳偉霆何穗突然官宣誕B做父母 去年蜜遊傳好事近

2025年回顧丨前港姐丁子田誕女

曾在《愛‧回家之開心速遞》飾演「Terry女友」的前港姐丁子田，今年12月在IG宣布喜訊，已順利誕下女兒。她上載了多張BB的照片報喜。從照片中可見，初生數天的B女輪廓深邃，五官精緻，鼻樑高挺，完全遺傳了父母的優良基因。

相關閱讀：《愛回家》女星宣布已生B 「Terry女友」丁子田晒囡囡可愛相 B女五官精緻盡得真傳

2025年回顧丨謝婷婷認愛後火速生B

謝婷婷（Jennifer）在今年情人節公開認戀上任大型家具連鎖品牌北美區零售總監外籍型男Mathew後再宣布懷孕，直到7月宣布兒子Brooklyn Milne已經出世，相中看到她的兒子五官深邃，面珠墩脹卜卜，熟睡的樣子十分可愛，深得父母的優良傳統，湊夠一個「好」字。組成四口之家的謝婷婷透露展開人生新篇章，開心表示有家人在一起：「so nice to have family here.」又感謝朋友幫忙搵到這麼好的寓所。

相關閱讀：謝婷婷貼初生B相宣布兒子出世 五官深邃面珠墩脹卜卜 大女錫細佬照冧爆網民

2025年回顧丨高鈞賢為女兒購豪宅

前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）今年年初宣布與年輕10年的富貴女友黃梓漫雙喜臨門，加上太太與前夫所生的一對子女，一家五口樂也融融。高鈞賢的囡囡Liona遺傳了爸爸的大鼻子和大嘴巴，本來高鈞賢一家深圳生活，但近日土地註冊處資料顯示，高鈞賢夫婦以2,250萬元購入九龍塘畢架山一號的單位，高鈞賢坦承想女兒將來入讀九龍塘名校，高鈞賢因經常深圳、香港兩邊住，主要工作在深圳，而太太的生意則集中在香港，有感太太要辛苦兩邊走，才有此決定。

相關閱讀：高鈞賢宣布女兒出生！重磅B女輪廓似足爸爸 老婆患妊娠期高血壓開刀：好緊張

2025年回顧丨戴夢夢人工受孕終生女

童星出身的戴夢夢（Renee）在今年12月41歲生日在社交平台報喜，女兒Brianna已經出世。戴夢夢曾透露因為自己屬高齡產婦，在接受人工受孕（IVF）的過程歷盡艱辛，曾歷過無數次努力與失敗才成功，過300針排卵針才迎來女兒，她直言是「上天賜給我們這份珍貴的禮物」。戴夢夢的囡囡BB表情多多，手仔腳仔長長，暫時看不出似爸爸還是媽媽，作為新手父母，戴夢夢感覺一點都不簡單：「我們新手爸媽好似迷幻列車咁，同所有父母一樣都經歷緊照顧新生兒的階段。是的，照顧new born一點都不簡單，但是那種累及攰，心𥚃還是感到無價及甜美。」

相關閱讀：41歲戴夢夢宣布誕下萌爆女兒 打3百支排卵針人工受孕嚐盡辛酸：生產過程腦袋空白

2025年回顧丨利穎怡生產過程驚心動魄

前「東張女神」利穎怡去年回復自由身，不久便造人成功，與結婚踏入第七年的圈外老公齊齊等待迎接新生命。今年10月宣布BB已經出世，她表示近一星期生產經歷過程驚心動魄，要「從開刀到自然分娩再到開刀」，但幸好BB最後也平安出世。

相關閱讀：前「東張女神」利穎怡宣布BB出世 爆喊指生產驚心動魄 緊急決定再開刀幸母子平安

2025年回顧丨《東張》女神黃愷怡誕女

前《東張》女神黃愷怡（Jasmin）2021年離巢TVB後，同年宣布與擔任機師的老公Billy結婚，今年11月宣布女兒已經出世，黃愷怡指為了女兒承受了16小時痛楚，是人生最痛、最辛苦，但亦都係最值得嘅一刻：「Baby Blair, thank you for choosing us. 未來嘅日子，希望你可以開開心心健健康康咁長大，自由勇敢咁探索呢個世界。」

相關閱讀：前東張女神宣布生女母女平安-讓BB躺赤裸胸膛盡顯母愛-陣痛16小時都值得