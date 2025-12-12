41歲戴夢夢宣布誕下萌爆女兒 打3百支排卵針人工受孕嚐盡辛酸：生產過程腦袋空白

童星出身的戴夢夢（Renee）趁住今日（12日）41歲生日，在社交平台報喜，女兒Brianna已經出世。戴夢夢與與圈外人Kyle於2021年結婚，今年8月宣佈懷孕消息，戴夢夢曾透露因為自己屬高齡產婦，在接受人工受孕（IVF）的過程歷盡艱辛，打過300針排卵針，才迎來女兒。

戴夢夢兩周前誕B

戴夢夢今日在IG開心分享首張與囡囡的合照，見到BB表情多多，手仔腳仔長長，暫時看不出似爸爸還是媽媽。戴夢夢表示：「因為我在坐月中，冇錯，我的小寶貝兩個星期前來到這個世界了，佢同大家say Hello」。

戴夢夢今年生日多了囡囡陪伴，大讚是上天給予最大的禮物：「踏入不惑之年，沒有馬不停蹄一個月的生日慶祝，只是簡簡單單和家人吃了餐生日飯。我相信這份生日禮物是上天給我們最大的禮物，踏入凌晨12點，她已經跟我慶祝生日了，不讓我睡覺、好好和我慶祝一番」。

戴夢夢無價的甜美

作為新手父母，戴夢夢感覺一點都不簡單：「我們新手爸媽好似迷幻列車咁，同所有父母一樣都經歷緊照顧新生兒的階段。是的，照顧new born一點都不簡單，但是那種累及攰，心𥚃還是感到無價及甜美。」至於生日願望，戴夢夢直言很簡單：「就是希望妳身體健康、快樂成長，爸爸媽媽愛你。#四十加一 #不敢相信自己成為媽媽 #dadandmomloveyou #babygirl #Brianna #生產過程中腦袋空白一片 #新手爸媽 #多多指教 #邊學邊做 #感恩 #健康快樂成長」。

