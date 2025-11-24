吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議

58歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗，今年8月底迎來第二位千金「小貴妃」黃熙喬。為慶祝愛女出生滿百日，黃澤鋒夫婦昨日（23日）於尖沙咀豪筵40席，廣邀圈中好友同歡，現場星光熠熠，當中包括吳啟華的舊愛羅泳嫻。

羅泳嫻一句玩笑話引發風波

羅泳嫻當晚在threads上分享了與黃澤鋒夫婦及B女的溫馨合照，並留言：「幾時生第三個」，還附上一個笑到喊的表情符號。然而，這句看似無傷大雅的戲言，卻意外地引來部分網民的批評。有網民指，陳麗麗以高齡誕下兩名女兒已是冒著生命危險，過去更曾因考慮人工受孕追多一胎而受非議，認為羅泳嫻的玩笑稍欠考慮。網民表示：「又要去博影相，去完有嘲笑人」、「你講嘢都幾賤，仲加多個笑emoji」、「心地唔好」、「呢句說話真心唔好笑，知唔知人地幾努力先有第二個，同計劃晒，講埋啲冇腦野既，會令人討厭呀，你自己言行尊重d 啦」等，但亦有網民力撐羅泳嫻是出於祝福才這樣說。

陳麗麗親自回應「封肚」疑雲

對於是否「封肚」不再生，成為了百日宴的另一焦點。黃澤鋒太太陳麗麗在接受訪問時坦言，確實有此打算，但言語間也流露出一絲猶豫：「但佢（黃澤鋒）話生多個我而家都驚，睇情況啦！」陳麗麗分享道，自己非常喜歡小孩，生下第二胎後，才真正體會到旁人所說「繼續生」的那種發自內心的喜悅。她更透露：「我都仲OK，去婦科check，啲姑娘話子宮仲好靚，可以再嚟。」她笑言，老公黃澤鋒曾問過大女兒「小黃妃」想不想要一個弟弟，「小黃妃」也立即點頭說好。

不過，陳麗麗表示，當前的首要任務是全心全意照顧好細女「小貴妃」，其他事情暫時不會多想。她感觸地說：「舊時生仔嗰陣諗得太多，諗咗成十年先至出現，順住做咗先。」黃澤鋒也補充，從沒想過時隔6年會再添一個家庭成員，現在只求一家人開開心心，身體健康便已足夠。

