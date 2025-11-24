黃澤鋒冇諗過退休生多個都唔驚 太太婦科檢查被讚子宮靚 : 可以再嚟 「小黃妃」無妒忌幫手照顧細妹

現年58歲的黃澤鋒的同齡太太陳麗麗今年8月底成功誕下二女「小貴妃」黃熙喬，夫婦二人再度榮升做父母。昨晚（23日）黃澤鋒與太太為二女在尖沙咀筵開40席舉行百日宴，澤鋒的圈中好友孫慧雪、鄧兆尊及J.Arie等也有前來祝賀，至於胡楓、黃浩然雖然有事，但也特意到場探B。宴會開始前，舉行長女「小黃妃」熙恩胎毛筆開筆儀式、幼女熙喬整胎毛筆儀式以及打姊妹手足情深印。

黃澤鋒開心大女學業好考第四

黃澤鋒與陳麗麗一起受訪，澤鋒指現在每天早上開始湊女生活，送完大女熙恩上學後就要回家照顧細女，每天忙到沒時間，雖然辛苦但也開心：「自己骨肉，去到咁嘅年紀有兩個女都感恩，所有嘢令到我非常之開心，當然要辛苦啲睇住大女，但有樣嘢幾高興就係佢成績幾好，考第四名，一啲都唔差，出到嚟嘅成績都OK。」陳麗麗就笑指有如自己當父母也考第四般。

至於日後是否要更加努力搵奶粉錢？澤鋒表示不要緊，有多少就搵多少，搵多點就使多點，搵少點就使小點：「爸爸一定辛苦，我咁勤力應該都唔衰得去邊，我一個星期做七日，我又享受我嘅工作，第二我又冇諗過退休，講真，我再生多個都唔驚，我講經濟，咁最緊要老婆身體冇問題先得，講笑咋，其實有個小朋友邊洗300幾萬，富貴咪300幾，最緊要係心靈上面照顧佢，幾多錢冇用，唔係自己付出同照顧，關心佢照顧佢，自己睇實佢啲嘢就會好好多。」他又指做父母不應該將所有事情交予工人姐姐。

「小黃妃」想要多個細佬

至於黃太是否打算封肚？她坦言有這打算：「但佢話生多個我而家都驚，睇情況啦，我鍾意小朋友，生第二個就明白點解啲人話繼續生，好開心㗎，真係有咁嘅感覺。（你今次已經好辛苦！）我都仲OK，去婦科check，啲姑娘話子宮仲好靚，可以再嚟。」她又指澤鋒試過去問「妃妃」是否希望媽媽生多個細佬，「妃妃」即表示好，不過她指要先湊好細女，其他暫不去想：「舊時生仔嗰陣諗得太多，諗咗成十年先至出現，順住做咗先。」澤鋒也謂當初也沒想過6年後會多一個小朋友，開心生活，身體健康最重要。至於「小黃妃」是否也有幫手照顧細妹？澤鋒表示有幫手湊：「妃妃最堅係個鼻，我有時整佢，問阿妹有冇痾到，佢埋去索一索就知。」不過他認為「妃妃」最好的就是沒有妒忌，自己也有跟大女講爸爸愛她與妹妹沒分彼此，因為對小朋友不能有偏心，否則將來好麻煩。