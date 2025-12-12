方力申囡囡Isla搶閘出世首晒全家福 可愛樣貌似父母混合體 葉萱產後計劃生X個

方力申今年情人節報喜，公開與拍拖逾兩年的葉萱（Maple）結婚，於父親節宣布造人成功，前日（10日）才在IG分享夫妻合照，興奮晒出與太太拍攝的一張孕照，畫面溫馨。估不到方太葉萱當時已誕下女兒，今日（12日）方力申在IG曝光太太入醫院待產的影片，以及一家三口的首張合照，囡囡Isla非常可愛。

方力申在影片中分享初為人父的喜悅，並留言：「今日原本係我太太Maple嘅預產期，但係囡囡Isla太心急想見我哋，所以早幾日已經出咗世喇。」方力申感謝醫院的專業護理團隊、病房及產房的人員，以及一直以來超級細心溫柔的婦產科醫生。

方力申透露太太葉萱選擇順產：「多謝一直照顧Maple同埋鼓勵佢順產，另外仲有幫Maple打咗支佢話都唔算好痛嘅無痛分娩針，令到佢生產非常順利。」不過囡囡出世時有輕微發燒：「Isla出世嘅時候有少少發燒，蘇醫生叫我哋唔使擔心，並即刻幫Isla處理，當晚佢已經退燒。」

方力申指囡囡由出世到今日，樣子不斷變化，由似自己變成似太太：「Isla出世到今日，個樣日日都喺度變，前日似我，琴日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇。」方力申再次多謝醫院的照顧，又特別感謝睇住他從單身到成為爸爸的人員。

方力申爆料指太太葉萱原打算生4個，卻因為懷孕期間太辛苦，最終改口：「2025年對我同Maple黎講真係太特別，整個經歷，由結婚後Maple話可以生四個，到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後依家Isla出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！#多謝大家 #itsawonderfonglife」。