《愛回家》女星宣布已生B 「Terry女友」丁子田晒囡囡可愛相 B女五官精緻盡得真傳

在《愛‧回家之開心速遞》中，飾演「Terry女友」的前港姐丁子田，今日（6日）在IG宣布喜訊，已順利誕下女兒。她上載了多張BB的照片報喜。從照片中可見，初生數天的B女輪廓深邃，五官精緻，鼻樑高挺，完全遺傳了父母的優良基因。

丁子田愛犬對新成員充滿好奇

丁子田在IG公開女兒的大特寫照，雖然B女正在熟睡，但仍可見其可愛的模樣，相信長大後必定是位小美人。在其中一段影片中，記錄了家中愛犬初次見到家庭新成員的溫馨時刻。片中所見，丁子田家中的柴犬小心翼翼地走近躺在床上的BB，充滿好奇心地輕輕嗅聞。整個過程狗狗都表現得相當溫馴，畫面充滿愛，彷彿在歡迎小主人的到來，場面十分融洽。

相關閱讀：31歲前《愛回家》女星嫁國際集團太子爺 性感宣布成功懷孕 移居上海超級豪宅歎世界

丁子田背景顯赫

現年31歲的丁子田，於2018年參選香港小姐競選，憑藉著甜美樣貌和出眾氣質，成為當年大熱門之一，最終奪得季軍及「最佳口才獎」。丁子田的背景相當顯赫，她畢業於美國密西根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，是名副其實的學霸。她的姑媽是資深演員丁主惠，而提名她參選港姐的則是導演張堅庭。

相關閱讀：《愛回家》丁子田挺孕肚罕晒全家福父母樣貌凍齡 嫁貴公子婚後定居上海生活無憂

丁子田嫁入豪門生活美滿

丁子田在2020年與TVB約滿後淡出幕前，並轉行在地產公司擔任物業顧問。2021年，她宣布與國行集團太子爺吳杰龍訂婚，並於2023年10月在意大利舉行童話式婚禮。據悉，吳杰龍的父親是將Burberry、Fendi等國際知名品牌引進中國市場的功臣。丁子田婚後與丈夫定居上海，生活幸福美滿，今年6月宣布懷孕喜訊，如今順利誕下千金，為美滿的婚姻生活再添喜悅。

相關閱讀：前港姐丁子田嫁富貴老公定居上海優越地段！豪宅曝光巨廳超驚人 入行兩年淡出轉戰地產界