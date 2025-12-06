Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》女星宣布已生B 「Terry女友」丁子田晒囡囡可愛相 B女五官精緻盡得真傳

影視圈
更新時間：21:30 2025-12-06 HKT
發佈時間：21:30 2025-12-06 HKT

在《愛‧回家之開心速遞》中，飾演「Terry女友」的前港姐丁子田，今日（6日）在IG宣布喜訊，已順利誕下女兒。她上載了多張BB的照片報喜。從照片中可見，初生數天的B女輪廓深邃，五官精緻，鼻樑高挺，完全遺傳了父母的優良基因。

丁子田愛犬對新成員充滿好奇

丁子田在IG公開女兒的大特寫照，雖然B女正在熟睡，但仍可見其可愛的模樣，相信長大後必定是位小美人。在其中一段影片中，記錄了家中愛犬初次見到家庭新成員的溫馨時刻。片中所見，丁子田家中的柴犬小心翼翼地走近躺在床上的BB，充滿好奇心地輕輕嗅聞。整個過程狗狗都表現得相當溫馴，畫面充滿愛，彷彿在歡迎小主人的到來，場面十分融洽。

相關閱讀：31歲前《愛回家》女星嫁國際集團太子爺 性感宣布成功懷孕 移居上海超級豪宅歎世界

丁子田背景顯赫

現年31歲的丁子田，於2018年參選香港小姐競選，憑藉著甜美樣貌和出眾氣質，成為當年大熱門之一，最終奪得季軍及「最佳口才獎」。丁子田的背景相當顯赫，她畢業於美國密西根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，是名副其實的學霸。她的姑媽是資深演員丁主惠，而提名她參選港姐的則是導演張堅庭。 

相關閱讀：《愛回家》丁子田挺孕肚罕晒全家福父母樣貌凍齡 嫁貴公子婚後定居上海生活無憂

丁子田嫁入豪門生活美滿

丁子田在2020年與TVB約滿後淡出幕前，並轉行在地產公司擔任物業顧問。2021年，她宣布與國行集團太子爺吳杰龍訂婚，並於2023年10月在意大利舉行童話式婚禮。據悉，吳杰龍的父親是將Burberry、Fendi等國際知名品牌引進中國市場的功臣。丁子田婚後與丈夫定居上海，生活幸福美滿，今年6月宣布懷孕喜訊，如今順利誕下千金，為美滿的婚姻生活再添喜悅。

相關閱讀：前港姐丁子田嫁富貴老公定居上海優越地段！豪宅曝光巨廳超驚人 入行兩年淡出轉戰地產界

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身
林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黃日華震撼宣布退出娛樂圈 告別45年演藝生涯 痛失「頭號粉絲」成息影主因：唔會去返顛峰
01:50
黃日華震撼宣布退出娛樂圈 告別45年演藝生涯 痛失「頭號粉絲」成息影主因：唔會去返顛峰
影視圈
8小時前
1.2億六合彩｜攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你 !
1.2億六合彩｜攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你 !
社會
2025-12-05 21:33 HKT
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
影視圈
2小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
11小時前
後巷遺有一灘血迹。
00:36
銅鑼灣女子執紙皮遭鐵通擊致頭骨折 昏迷命危
突發
9小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
12小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心
大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00:43
小西灣富景花園商場平台起火 街坊激動：點解唔響警鐘？
突發
38分鐘前