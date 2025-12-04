《愛回家》丁子田挺孕肚罕晒全家福父母樣貌凍齡 嫁貴公子婚後定居上海生活無憂

2018年港姐季軍丁子田（Sara）2020年離巢TVB後，翌年宣布與富二代國行集團太子爺吳杰龍（Paul）訂婚，二人於2023年在意大利佛羅倫斯舉行童話式婚禮，今年6月報喜已懷孕，即將榮升人母。丁子田日前在社交網分享與家人的溫馨合照，其父母的罕露面，引起網民關注。

丁子田兩母女似姊妹

丁子田日前在IG分享與家人的合照留言：「Happy Thanksgiving」。見到父母坐在一起，腹大便便的丁子田則與老公企在兩老身後，丁子田搭輕輕搭住媽媽的肩膊，一家人過感恩節畫面溫馨。丁子田的母親保養得宜又有氣質，與女兒丁子田十分似樣，靠在一起如兩姊妹一樣。

31歲的丁子田在美國芝加哥長大，畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，有兩年兩年任職藥劑顧問的經驗。丁子田獲張堅庭提名參選2018年港姐獲季軍，當選後曾留在TVB發展兩年，在明珠台擔任《股市直擊》主播外，亦曾加入處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Terry」李偉健女友，但因廣東話不靈光，最終在2020年約滿離巢。

丁子田夫婦移居上海生活

丁子田於2021年晒出巨型鑽戒宣布婚訊，另一半吳杰龍被爆是富家公子，有指吳父將BURBERRY、FENDI等高級品牌引入內地市場，吳杰龍被內媒冠以「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」稱號。丁子田婚後與老公移居上海生活，並在當地地產公司擔任物業顧問。

