《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟的41歲的王致狄（Andy），憑角色木口木面形象，成功入屋。王致狄今年6月在社交平台公開向女友Nicole求婚的照片，宣布即將做人夫，原來王致狄當時已雙喜臨門，圈中好友劉天龍近日在網上曝光王致狄榮升人父的消息。

王致狄成為新手爸爸

劉天龍日前在IG限時動態出PO，見到王致狄為女兒搞百日宴的照片，同場還有杜大衛及鄧永健。王致狄穿上灰色西裝，Nicole則以白色背心長裙示人，二人打扮合襯。王致狄小心翼翼抱住女兒，BB穿上荷葉邊蛋糕裙，非常可愛。

王致狄承諾一生努力好好守護這個家

王致狄今晩貼出多張囡囡百日宴的短片並說：「衷心多謝我家人同親朋好友嘅祝福！囡囡百日宴當晚，我哋真係好窩心，感動到忍唔住流咗眼淚……特別要多謝我太太一直以來嘅付出同埋無限嘅愛，為我哋帶嚟咗呢份珍貴嘅禮物。我會用我一生嘅愛同努力，好好守護我哋呢個家，畀佢哋一個充滿歡笑、溫暖同幸福嘅將來。」

王致狄曾任銀行按揭部經理

王致狄早於16歲時已到加拿大升學，2008年修畢多倫多大學經濟系學士課程，之後留在當地任職銀行按揭部經理，翌年因要返港照顧父母而回流，並投考第23期藝員訓練班成為藝人。王致狄早前角色以跑龍套居多，之後佔戲越來越多，包括演出《畢打自己人》、《宮心計》、《老公萬歲》、《天天天晴》等，直到2017年正式加入《愛．回家》獲固定角色。

王致狄經營副業吸金

王致狄除演藝事業外，間中會登台搵錢，亦有教泰拳及健身作為副業。今年王致狄準備99枝玫瑰及巨型鑽戒向女友Nicole求婚，婚禮定於明年舉行。早前《東周刊》獨家揭露，王致狄的未婚妻Nicole是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人，身家逾億，有指王致狄開始接觸未婚妻的家族生意，升呢「億元駙馬」。

