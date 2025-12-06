大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮

有幸运儿近日买六合彩中四奖，中奖后兑现承诺，把一半派彩捐出，帮助受五级大火影响的大埔宏福苑灾民。这位善心幸运儿更自爆幸运的投注经过。有网民大赞其善举，指「施比受更有福．祝福身体健康．下次中头奖💖💪」。详情见下图及下文：

中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆幸运投注经过逐张睇↓↓↓↓

楼主履行捐款承诺

楼主昨日（5日）晚上在社交平台Threads以「宏福苑火灾」为题上载相片发帖「找数」，留言指「履行承诺，捐出六合彩派彩一半金额$5000予东华三院帮助宏福苑灾民。香港人加油❤️」。

这则帖文是对应楼主本月2日的中奖帖文，楼主当时附上彩票相片，留言指「又系（中）$9600，加油🤗，将会拎一半出嚟作宏福苑捐款」。楼主上载的中奖彩票为一张买了10注，每注10元，投注金额总共100元的电脑飞，当中的其中一注中了4个半字（四奖）。

另一张相片是「派彩及兑现纪录」，见到除了中四奖的9600元派彩外，楼主还获派了40元的安慰奖和320元的第六奖；还有一张截图则是楼主经东华三院捐款5000元予「大埔宏福苑事故爱心捐款」的电子收据。

六合彩四奖固定奖金9600元

本月2日搅珠的第126期六合彩，搅珠结果为：6、18、29、34、37、38，特别号码39。有网民帮忙核对楼主的中奖号码，发现其中一条「中咗6、18、29、37、（39），四个半字，劲㖞 👍🏻👍🏼」。而根据六合彩的获奖资格，中4个字加特别号码为四奖，派固定奖金9600元。

综合两段帖文，回应的网民恭喜楼主之余，也大赞楼主行善「讲得出做得到，真男人」、「找数真汉子」。

网民：好心有好报

网民认为楼主「好心有好报👍」、「恭喜恭喜，善有善报」、「祝你继续买咩中咩」、「多谢你嘅善心」、「有心人，祝福你，祝你继续中！」、「好心有好报，祝下次中多啲帮到更多人」、「善良是无价的✨️」、「感激你帮忙🙏🙏🙏」、「施比受更有福．祝福身体健康．下次中头奖💖💪」。

有同样是中奖的网民也透露捐款善举，指「今次中咗$640，好幸运，虽然中咗唔多，但捐少少俾大埔」、「同你一样买10注，虽然最后得$320，最后都系捐出」。

楼主：我买电脑㗎咋

另有网民好奇查问幸运投注细节，获自称「撞彩」的好运楼主慷慨回复，自爆「在葵芳葵翠邨隔篱𠮶间」投注站落注，而且「我买电脑㗎咋」、

「入去投注站同佢讲买电脑飞🤣」、「3注中奖都系买电脑飞」。

资料来源：tsangdan＠Threads

相关热话：

屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车

大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得

大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置

地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商

为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截

大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样

宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」

大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护

大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬

大埔宏福苑五级火｜搭港铁睇大火新闻 廿岁仔流下男儿热泪 网民同悲：哭，不代表软弱

大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期

大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该

大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！