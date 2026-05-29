星島申訴王 | 一句You Shut Up掀全城風波 名人教用英文優雅講「你收聲」

近日屯門一名中學校長在新加坡帶隊交流期間，與當地女保安發生爭執，期間一句「You shut up」（你閉嘴！）加上被指夾雜粗口，片段在網上瘋傳，引來大批網民批評「失禮」、「影衰香港人」。校長事後公開道歉並請辭，但事件仍然引發社會對「Shut up」一詞引發熱烈討論。

到底「Shut up」有多無禮？在英語文化中，叫人不要吵，又有什麼更得體、更文雅的字句？《星島申訴王》請來曾在英國留學多年、曾任大律師及補習導師的林作，以及經常周遊列國、習慣以英語溝通的旅遊達人梁芷珮（Christy），他們均表示「Shut up」一詞不會從他們口中說出，形容該詞非常粗魯，同時亦分享他們的如何用英語化解矛盾。

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林作：英式英文講求婉轉 避免矛盾激化

多年受英國教育的林作，接受《星島申訴王》訪問時形容，英式英文某程度上可能很虛偽，但正因為禮多人不怪，反而能夠避免衝突。

他指出，像「Shut up」這一類命令式語句，一般盡量不要說，因為該字眼是命令式，就是告訴對方你是他的上司或老闆。他直言，這句說話除了軍隊內部會用之外，一般人與人之間的交流，根本不應該出現這種命令式詞語。

林作明確表示，使用「Shut up」當然是粗魯，即使加上敬語詞please（請），變成「Please shut up」（請閉嘴），同樣是粗魯的表現。

至於如何在矛盾中希望對方收聲？林作進一步解釋，真正有禮貌、或有文化的英式做法，是用反問句，用婉轉迂迴的方式表達不滿。他舉例說，最簡單的說法是「Could you please lower your voice」，意思是可以請你降低音量嗎。

林作續指，如果想進一步展現修養，可以使用「Would you mind if we pause the conversation for a moment」，即你介意我們暫停對話嗎？ 兩者都是叫人閉嘴，但就沒有那麼針對性。

林作透露他在十幾歲時，在英國貴族學到最厲害的句式是「I am terribly sorry, but I was wondering if you could possiby...」，此句就是優雅地希望終止對話。他強調重點在於前面有多少鋪墊，當你懂得這樣迂迴、有文化地呈現，對方通常會因為你的紳士風度而變得溫和，整個對話就會變得非常有禮貌和文明。林作最後表示，如果該名校長當時用這種方式與對方溝通，很大機會出現另一個結局。

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旅遊達人籲冷靜處理 各退一步為上策

旅遊達人梁芷珮（Christy）表示，她與丈夫在生活上，或旅行中絕不會使用「Shut up」這種刻薄的字眼。

當很生氣或者聽不明白對方說話的時候，很想叫對方不要吵，應該如何表達？她個人會選擇說「Sorry guys, can you give us a second please？」（對不起，你稍後再說好嗎？），目的是讓對方冷靜下來，情緒穩定。

她分享說，她的加籍丈夫很喜歡用「Take it easy」這個詞，當有衝突時說「Can you take it easy」（你能冷靜點嗎？），大家就知道雙方都應該冷靜一點。另一種說法是「Let's both take a step back」，意思是一人讓一步，不要一直衝前繼續吵架。

梁芷珮強調，在旅行當中，大家可能會因為語言產生誤解，所以盡量說話都要斯文一點，寧願少說話，也不要挑起矛盾。在教育小朋友時，絕對不會使用「Shut up」，亦會教導子女尊重當地文化，遇到問題要保持冷靜和有禮貌。

大家又如何看待「Shut up」這個詞，歡迎和我們《星島勝申訴王》分享。

林作表示，「Shut up」一詞在英式英文中，非常粗魯及無禮。（來源：資料相片)

旅遊達人梁芷珮表示，去旅行應該尊重當地文化，冷靜處理問題。（來源：資料相片）

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