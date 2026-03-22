星島申訴王｜酒店床單發霉膳食份量不足「全生宴」 團友投訴7萬元北歐團換來一肚氣

不少港人熱愛前往冰島、北歐等地旅遊，期望飽覽自然風光，享受奢華假期。市民郭小姐向《星島申訴王》申訴，今年2月帶同家人參加一間旅行社舉辦的「11天冰島芬蘭團」，人均團費高達6至7萬港元，原以為能入住高質酒店、品嚐地道美食，結果換來一肚氣，形容身心飽受創傷，全團17人事後向多個政府部門投訴。海關回覆《星島申訴王》查詢時表示，已接獲相關舉報並跟進中。

郭小姐表示，行程中最令難以接受的是膳食安排嚴重失當。她指，旅行社宣傳單張聲稱提供「特色本地美食」，但實質供應的餐膳份量嚴重不足，更形容食材極為廉價，與團費水平完全不成正比。

膳食嚴重 「全生宴」變「嘔吐宴」

郭小姐特別指出，其中一餐膳食是「全生宴」，食物包括未經煮熟的鯨魚肉及生鹿肉，但導遊事前從未徵詢團友意願，不少團友首次被迫進食「生野味」，導致有團友極度不適，更當場嘔吐多次。而導遊眼見眾人未能進食生肉，竟將剩餘菜餚打包帶走，質疑導遊「自肥」。

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旅行社其後仍堅持安排進食生冷食物，郭小姐稱曾向領隊詢問時每日餐單時，更獲回覆「唔清楚」，並形容「全生宴」為「食燒烤」。郭小姐表示，最後與團友寧願自費外出用費，批評旅行社完全漠視團友的健康與感受。

對於有網民指北歐膳食一向不合東方人口味，郭小姐則借親友曾在北歐同一間餐廳用膳的經驗分享，指親友點選相同菜式，餐廳侍應主動詢問熟度要求，最終上桌的菜式熱騰騰、肉類也完全熟透，反映問題並非源於當地飲食文化，而是旅行社與領隊的安排及溝通嚴重失當所致。

領隊專業欠奉 轉機自生自滅

郭小姐的第二大指控涉及領隊安排失當問題，包括轉機時領隊對團友採取「半自生自滅模式」，登機前沒有點算全團人數，當團友發現遺失物品要按保險要求報警時，領隊竟在車上廣播稱「警局唔係景點」，聲稱需捨棄部份行程才可以到警局報案。

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郭小姐尚有其他指控，包括領隊展示團友私人WhatsApp對話予其他人獲悉；房間安排失當包括房門壞鎖、枕頭發霉、牆上有血迹等；領隊又與團友有不當身體接觸，旅行事後拒不認帳，僅回應稱「團友可提出轉食其他嘢」等。

郭小姐批評，旅行社收取高昂團費，卻未能提供基本服務質素，領隊專業知識不足，危機處理及溝通能力欠佳，旅行社事後回覆亦顯得失時、敷衍，毫無承擔，全團17人經商議後已向旅監局、海關、消委會、私隱專員公署投訴及警方報案。她期望透過公開經歷，提醒消費者選擇旅行團時務必審慎，切勿輕信誇大宣傳，以免「豪華團」變「地獄之旅」，令假期蒙上陰影。

海關回覆《星島申訴王》查詢時表示，已接獲相關舉報，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。