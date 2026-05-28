星島申訴王 | 沖繩回港$9000蚊行李箱失蹤5小時 港媽尋回爛篋：俾其它航班乘客拎走剪爛

不少市民外遊後滿載而歸，但若在抵達機場後，卻發現行李不翼而飛，是十分掃興之事。港媽F小姐在周日（24日）從沖繩旅遊返港，其行李箱在行李輸送帶上離奇失蹤，數小時後雖被「歸還」，但價值9000蚊的行李箱已被人用利器剪爛。F小姐向《星島申訴王》表示，經她追查後，取走行李者竟非同機乘客，而是來自另一航班的陌生人，呼籲市民要小心機場老鼠。

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行李離奇失蹤 寄艙條碼「零記錄」

事主F小姐憶述，她在周日（24日）晚約5時40分飛從日本沖繩抵港，當她與家人前往行李輸送帶區域時，發現親友的行李均已出現，唯獨其本人的行李箱不見蹤影。F小姐在輸送帶旁苦候不果，無奈下只能向機場失物認領處求助，當時機場員工發現其行李寄艙條碼「零記錄」，意味著行李箱無法得知身在何處，便讓F小姐回家等通知。

直至當晚11時，事主接到機場職員來電，指行李箱被另一人「拎錯」，但歸還時已被爆開，箱子的拉鏈被強行剪開。事主馬上追問細節，機場回覆是當日取走其行李的人士並非與她乘坐同一航班的乘客，而是來自隔了約十條行李輸送帶另一班航機的乘客。

F小姐對行李被其它航班乘客取走感到不解，她稱，其行李箱正面有一個名牌脫落後留下的明顯痕跡，非常容易辨認，而且行李箱設有密碼鎖，正常乘客即使誤認，在無法解鎖的情況下理應再三核實行李上的名牌或外表，而非直接剪爛行李箱：「正常人就算肯定行李箱是自己，發現密碼鎖開不到，都會嘗試尋求開箱方法，而不是馬上即刻剪爛一個幾千蚊的行李箱。」

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貴價行李箱被毀 責任誰屬存爭議

F小姐對於近萬元的行李箱被毀感到非常心痛。她表示，當晚接獲機場職員通知行李已尋回時，當下還有一絲慶幸，但隨後發現行李箱已被剪爛、物品被翻動過。由於並未將貴重物品寄艙，因此僅損失了行李箱本身。

F小姐亦指，當時被職員告知「取得對方聯絡方式私下解決」與「領取證明向保險公司索償」之間二選一，並明確表示機場及航空公司均不會作出任何賠償。她與丈夫其後報警求助，以獲得報警紙去申請保險索償，她更在社交網站講述自己的經歷，呼籲其他市民要小心機場老鼠。

旅客可以如何自保？行遍大半個地球的旅遊達人梁芷珮(Christy)早前接受《星島申訴王》訪問時表示表示，平日自己外遊時會加裝AirTag，追蹤行李箱位置，並避免採用名牌、過於新穎亮眼的行李箱，「職業賊仔專挑漂亮行李箱下手，不會偷那些磨損過和太舊的行李箱」。

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