星島申訴王｜紋身男葵涌廣場涉偷10盒Pokémon卡牌 租戶公開CCTV：1分鐘損失過萬元

格仔舖再成盜竊目標。葵涌廣場有格仔舖租戶近日在社交平台公開一段CCTV錄像，直指一名紋身男子先後在兩間格仔舖偷走至少10盒Pokémon日版卡牌原盒，合共損失超過一萬元，提醒其他行家要小心提防再有同類事件發生。

涉事被盜竊店舖位於葵芳葵涌廣場2樓一間格仔舖，分租予不同商戶，租戶許小姐接受《星島申訴王》訪問時稱，自己大半個月前租入其中一格，主力售賣近月大熱的Pokémon日版卡牌原盒，由於為了方便買家上手察看，未有加設玻璃門防盜，豈料成為竊賊目標。

根據許小姐在社交平台公開的錄影片段及描述，涉事竊賊年約三十多至四十歲，案發時身穿黑色T-shirt、黑色長褲、灰色波鞋，上背有明顯紋身，犯案時手持一個紅色大紙袋，料用來裝載贓物。事發5月11日下午1時許，該名男子進入涉事格仔舖，先找尋沒有設玻璃門的格仔櫃埋手，趁無人之際將一盒Pokémon日版卡牌放入紅色紙袋內。

而許小姐公開的另一段CCTV片段可見，紋身男子不僅只取走一盒Pokémon日版卡牌，他取走一盒後四處張望，確認沒有被店員發現的情況下，分兩次再各取兩盒入袋，得手後迅即離開現場。片段曝光後，再有另一間格仔舖的租戶控訴，竊賊同日下午「光顧」其格仔櫃，至少取走6盒Pokémon日版卡牌，令他損失慘重。

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綜合失竊租戶提供CCTV片段，許小姐形容竊賊早已瞄準沒有安裝防盜門並同時擺放Pokémon日版卡牌的格仔櫃，而對方只看標價而沒有留意卡牌的稀有度，估計只用來變賣套現，由於特別稀有卡沒有獨立號碼註明，故只能公開其樣貌提醒其他同行或玩家切勿買錯賊贓。

許小姐指事發當日已透過電子報案，翌日獲警員安排錄取口供，希望警方盡早將竊賊繩之於法，鑑於安全理由，她與其他租戶已提早退租，稍後再作打算。

警方回應《星島申訴王》查詢時表示，5月11日接獲一名女子的電子報案，指其位於葵富路一商場的寄賣店被人盜去約值1,250元的遊戲卡。警方經調查後，案件列作盜竊，交由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進。

格仔舖保安防盜不足，一名店員又要兼顧多個格仔櫃，加上Pokémon日版卡有價有巿易脫手，近年頻頻成為竊賊目標，對上一次為4月5日，旺角信和廣場一名黑衣男子在格仔舖偷去兩張總值約 2.8萬港元 的 Pokémon日版卡，店方至4月10日後翻查閉路電視後揭事件報警。警方將案件列作「店鋪盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊追緝一名年約20歲賊人。

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