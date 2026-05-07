認機場偷行李箱 小販管理主任警誡下稱：一時唔小心拎錯 官指存心偷竊判囚7個月

42歲男小販管理主任承認去年7月，作為導遊帶研習團回港，取回自己行李後「一時唔小心」走到另一條行李帶偷竊他人行李箱。被捕後警誡下他表示發現無法打開行李箱，便到垃圾房丢棄。小販管理主任今於西九龍裁判法院承認盜竊罪，即場賠償逾1.5萬元後，被判囚7個月。裁判官施祖堯指，機場盜竊比一般盜竊嚴重，尤其本案行李箱內有手提電腦，當中的私隱資料價值更高。

官：刻意走到另一行李輸送帶存心偷竊行李箱

施官引用案例指，機場盜竊影響香港作為旅遊城市的聲譽，加上行李箱內有重要文件、證件及財物等，對受害人造成重大不便，判刑一般以12至15個月為起點。施官強調，本案的行李箱內有手提電腦，當中或有相片、證件電子檔等個人資料，私隱失竊遠比數萬元的物質價值嚴重。施官續指被告刻意走到另一行李帶，存心偷竊整個行李箱，案情嚴重且涉案財物價值高，無特別因素可判緩刑。施官終以12個月為起點，念及認罪扣減及被告已賠償後，判處入獄7個月。

求情稱被告說不出當時「諗緊乜」惟犯案不符性格

辯方大律師馬慧賢求情指，被告入職食環署約15年，獲批准額外工作，多年來都有擔任遊學團領隊；被告亦時常參與義工服務。辯方呈上被告至少25位同事的求情信，均對被告有很高評價，形容他有誠信及樂於幫忙。辯方提及目前未知紀律聆訊結果，但被告遭革職的風險高。辯方力陳被告有穩定的關係和工作，他「講唔到自己當時諗緊乜」，事後感非常後悔，惟已被閉路電視拍攝，無法逃避只好丢掉行李箱。辯方又指被告無試圖撬開行李箱，犯案不符合他的性格；旅遊公司願繼續僱用被告，他亦獲同事的支持。辯方表示被告認罪及作出完全賠償，本案使他的親友失望兼可能失去工作，冀法庭考慮判處社會服務令或緩刑。

被告認偷竊內有手提電腦、衣物等行李箱總值逾3.3萬

被告李國政，被控於2025年7月6日，在大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓第五層（禁區）行李帶13號偷竊，一個28吋卡其色行李箱、手提電腦、二十件襯衫、一些文具及護膚品，總共價值港幣$33,500元。

男事主於案發當日晚上從首爾返港，他在首爾機場檢查過行李箱，內有上述涉案物品。抵港後事主在13號行李帶等待約半小時，仍未見自己的行李，遂到詢問處查詢得知行李已經放上行李帶，事主其後報警。

CCTV揭領走兩行李箱 警誡下稱「一時唔小心拎錯」

警方查看閉路電視發現，被告同日從外地返港，他在17號行李帶拿取自己的26吋灰色行李箱後，再走到相隔4條行李帶的13號行李帶，拿走事主的行李箱後離開。被告在拘捕及警誡下，稱「我一時唔小心拎錯其他人嗰喼，我知係我嘅失誤」；被告續在警誡錄影會面表示，回家發現無法打開事主的行李箱，之後拿到垃圾房丢棄。進一步調查發現，被告是公務員，獲批准擔任導遊的額外工作，當日帶研習團從中國青島返港，他只有一件行李。

案件編號：WKCC5417/2025

法庭記者：雷璟怡