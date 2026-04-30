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星島申訴王｜開篋忘記密碼網上5種方法自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-30 HKT

行李箱忘記開鎖密碼能否自救？《星島申訴王》發現網上流傳多個破解行李箱密碼方法，記者根據方法進行實測，結果發現部分方法的確有效。不過既然網上流傳的方法有效，港人外遊時如何保障行李箱的財物安全，再由走遍大半個地球的旅遊達人梁芷珮（Christy），分享防盜方法。

《星島申訴王》記者首先測試網路流傳最流行的3個開篋秘技，包括「猛掃密碼鎖」、「對齊凹槽」和「攝卡紙」。實測發現，大熱的「猛掃密碼鎖」，即是長按開關按鈕「狂猝」密碼鎖的方法，試了四個行李箱都不成功。

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第二個方法「對齊凹槽」，記者根據網上的教學用射燈射向密碼鎖時，細心觀察下會發現某個數字的凹槽位置，明顯與其他數字不同，出現中空的情況；只要將密碼鎖所有數字，都轉到凹槽中空的位置，然後每一個位置各向上轉動5次，發現成功解鎖。

第三個方法「攝卡紙」，首先在卡紙劃線，然後攝入密碼鎖的罅隙；當用作記號的劃線位，轉動至向下沉，便是找對數字。逐一找齊三個下沉位置，實測也能成功開篋。總結第二種及第三種方法，記者發現雖然能成功開鎖，但非常花心思及考驗耐性。

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第四個方法最原始，只要用一支原子筆，使勁插進拉鏈位置，強行「爆篋」。第五種方法相對簡單，就是在內地網購平台按行李箱款式，選購同款「海關鎖匙」，便可以無碼解鎖，價錢大概都是8至10元人民幣不等。

記者成功「無碼」開鎖　旅遊達人教防盜方法

無碼解鎖行李箱如此簡單，令人擔心外遊時難以保障財物安全。
無碼解鎖行李箱如此簡單，令人擔心外遊時難以保障財物安全。
行遍大半個地球的旅遊達人梁芷珮(Christy)表示，自己會避免採用名牌、過於新穎亮眼的行李箱，以免成為賊人目標。(資料相片)
行遍大半個地球的旅遊達人梁芷珮(Christy)表示，自己會避免採用名牌、過於新穎亮眼的行李箱，以免成為賊人目標。(資料相片)

 

《星島申訴王》是次測試以開啟自己的行李箱為目的；但若果開鎖零經驗的記者都能成功，令人擔心外遊時難以保障財物安全。行遍大半個地球的旅遊達人梁芷珮(Christy)表示，平日自己外遊時會加裝AirTag，追蹤行李箱位置，並避免採用名牌、過於新穎亮眼的行李箱，「職業賊仔專挑漂亮行李箱下手，不會偷那些磨損過和太舊的行李箱」。

讀者若知道其他隱藏的「爆篋」方法，或對旅行保障財物安全有何建議，歡迎留言討論。

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