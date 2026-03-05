張韋怡告姑仔誹謗案 潘德鴻不認張「爆粗」向潘父「駁嘴」 反指妹妹太計較 雞蛋裡挑骨頭

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告「姑仔」潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第4日審訊，沒有與張韋怡註冊結婚的「丈夫」潘德鴻（Michael）指他原本在潘家九龍塘8000呎7層獨立屋居住，但「想搬出去住」，「爸爸大佬同意我買樓」，他便斥資1693萬元購入九龍大角咀私人高尚住宅屋苑「帝峰‧皇殿」某單位，他自資出錢後家族公司數個月後便「俾番一張票」他，即給予他1693萬元置業用。潘德鴻承認他買樓前曾向其妹妹潘碧玉無息借貸300萬元，他其後送妹妹Hermès Birkin手袋當答謝及利息，又稱 「一個袋可以解決兩個問題」。

庭上播錄音顯示張為工人不肯煮麵潘父前表現激動

沒有與張韋怡註冊結婚的「丈夫」潘德鴻（Michael）今出庭作供，代表姑仔潘碧玉的大律師江小菁在庭上播放潘碧玉（Jade）在家偷錄的錄音，錄音提及張韋怡（Gogo）認為潘碧玉聘請的傭人不尊重她：「我叫佢工人煮個麵佢都唔肯」，潘父便說：「屋企人要『包容』」，張韋怡隨即提高聲線、情緒激動地說：「依家邊個要『包容』邊個呀！點解我要被教化嗰個呀！我已經好包容！點解要我聽『包容』兩個字呀」。

張韋怡「丈夫」潘德鴻期間勸她不要吵下去，張韋怡繼續情緒激昂地說：「真係好嗱煩呀！X街！依家係人哋踩過嚟呀！」、「我要炒工人咪炒囉！你做咩教化我！」、「我而家做錯咩先！佢做咩教化我呀！無啦啦我做咩要受攻擊先！真係好嗱谷X氣囉！唔通我食死貓呀？」

潘德鴻不認為張爆粗駁嘴潘父 反指妹妹雞蛋裡挑骨頭

江小菁指張韋怡曾要求司機接送時須問准潘碧玉，但潘碧玉不容許張韋怡使用司機。潘德鴻稱：「我諗都有發生過，一兩單個別事件」，他亦承認他們一家三口搬回九龍塘獨立屋居住後一年左右，家中的確爭執頻生。對於張韋怡不斷重申她「好錫」潘父，江小菁指張韋怡在錄音中「反應唔細」，而且瘋狂「駁嘴」，潘德鴻則回應：「駁嘴呀？理論啫，唔算駁嘴呀」。

江小菁又指張韋怡不聽潘父「教化」，更向潘父「爆粗」。潘德鴻即稱：「好嗱煩係粗口呀？好X煩先係粗口」。江小菁直指張韋怡在錄音中向潘父說「真係谷X氣」，潘德鴻隨即向江小菁稱：「你都係想話Gogo唔尊重我老豆啫！」，然後把手上厚硬皮文件夾拍到檯面，以致發出一聲巨響，並說：「真係谷X氣」。

潘德鴻直指妹妹潘碧玉經常在雞蛋裡挑骨頭，「我解決問題，佢又製造問題」，又認為妹妹潘碧玉為人「太計較」。江小菁指出張韋怡母親曾秀英有時會去向潘父投訴，潘德鴻回答：「會咁做嘅」，至於江小菁指張韋怡性格「情緒波動一啲」，潘德鴻即指：「睇吓關於啲咩，對工人問題有波動嘅，錢銀就唔係太在乎」。

對父親臨終將2000萬現金送妹妹無意見「我無慾無求」

潘父在2022年12月離世，江小菁問潘家有沒有「爭身家」事件發生，潘德鴻指潘家的不動產早已「安排好哂」，只有潘父私人戶口有近2000萬元現金，而潘父離世後由妹妹潘碧玉處理潘父戶口，「成功俾佢（其妹妹潘碧玉）搲到」近2000萬元現金。對於潘父臨終前把近2000萬元現金送予妹妹潘碧玉，潘德鴻指他沒有不滿，兄弟也沒有異議， 「錢佢（潘父）搵嘅，佢鍾意俾邊個就俾邊個」。潘德鴻重申「我無慾無求嘅，要咁多錢做咩啊，兩啖粥水、食到嘢就得」。

潘父看護私訊姑仔批張野心大籲勿讓張有「話事權」

江小菁另在庭上播放潘父私家看護向潘碧玉傳送的語音訊息，當中提到潘父最心愛的工人Maria被張韋怡解僱，私家看護指：「Maria被炒，潘生（潘父）好心痛 」，「今日（潘父）數Michael，淨係掛住瞓覺飲酒，我知佢帶女人番嚟呀」，「屋企3個工人Gogo請，可想而知Gogo野心幾大，若果之後4個工人都係Gogo請，話事權更加大」。

私家看護又向潘碧玉指：「千祈唔好俾話事權Gogo，其實依個人一啲都唔簡單㗎，佢可以叫Michael炒Maria，佔有慾都幾強，大家要小心啲，如果唔係點解佢要迫Maria走」，潘父「好想留番Maria係度，Maria真係好幫得手」，「唯有Michael搬走先係好方法，BB又嘈住潘生，佢哋（一家三口）又幫唔到睇住潘生，有時潘生㩒咗鐘，Michael都唔會出嚟」，「Michael喺度太多爭執，兩個（潘德鴻及張韋怡）成日嗌交，婆婆（張韋怡母親）成日搞事，佢哋淨係想攞好多嘢，搬咗入嚟，無嘢幫到手」，「我覺得Gogo以小人之心，度君子之腹」。

潘德鴻作供完畢，原告方明天將傳召張韋怡母親曾秀英出庭作證。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦