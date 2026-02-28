財政預算案2026｜陳茂波：外匯基金調撥非常態 將適度擴大長債規模

新一份《財政預算案》提出，將從外匯基金中調撥合共1,500億元，在未來兩個財政年度（2026/27及2027/28）每年撥出750億元至基本工程儲備基金，用於支持北部都會區及其他基建項目。財政司司長陳茂波強調，外匯基金現時規模足以維持金融體系穩定，相關轉撥安排不會成為常態。

陳茂波今早（28日）在電台節目中指出，去年外匯基金錄得超過3,300億元的投資回報，表現相當理想，因此決定將部分投資收益投放於未來發展項目，惟強調此舉不屬於常規做法。他表示，政府一方面會持續控制開支增長，另一方面會積極拓展收入來源，預料未來數年本港財政狀況穩健，無需經常性依賴外匯基金轉撥。

鼓勵私人發展商與創科企業合作

陳茂波又提到，預算案鼓勵私人發展商與創科企業或先進製造業公司合作，歡迎業界與政府商討對接產業發展的需要。他認為，若與私營市場的合作愈多，政府所需動用的資金亦會相應減少。

在發債安排方面，預算案建議未來五個年度，每年發行約1,600億至2,200億元債券。陳茂波解釋，過往政府傾向發行短期債券以降低利息成本，但考慮到北部都會區屬長遠投資項目，加上市場意見希望政府增加長債發行。他又指將上調政府發債比率，至佔GDP 19.9%，目前本港發債空間很大，因此將適度擴大長債規模。

他又解釋，香港是自由港，當較多資金湧入時，息口會較低，政府會把握時機發債，令整體利息便宜一點，但無意為發債設下上限，以避免市場產生不必要的揣測，未來會根據市場需求靈活調整發債比例。

現階段不宜擴大稅基 聚焦拼經濟謀發展

對於政府現階段無意擴大稅基，陳茂波解釋，香港過去經歷了不同經濟挑戰，目前稅收依然保持穩定。他強調，當前社會應集中精力「拼經濟、謀發展」，若在此時討論擴闊稅基，恐怕會引起市場不必要憂慮。他透露，雖然政府內部有持續進行研究及細化方案，但現階段未必適合提出作廣泛社會討論。

私樓供應充足 樓價回調近三成

陳茂波又指，目前私人住宅單位供應充足穩定，樓價較高位回落約三成。在樓市調整期間，市民置業態度審慎，而隨著人才來港增加，帶動租金上升。他預計未來3至4年，市場將有超過10.3萬個私樓單位供應，今年賣地表中亦已納入9幅住宅用地，政府在土地供應方面未有停步。他表示，當局手上土地儲備足夠，若市況好轉，便會加快推出市場。

「兩蚊兩折」優惠實施後持續檢討

對於有政黨及稅務學會建議上調住宅租金扣稅額，陳茂波回應指，預算案中未有調整相關免稅額，是基於通盤考慮。他指出，雖然政府財政開始錄得盈餘，但未來仍需發債推動基建發展，加上外圍經濟波動，即使當前環境有所改善，仍須審慎應對未來外圍可能會有大幅波動。他希望將免稅措施的惠及面最大化，因此優先集中資源提升差餉寬減及2025/26課稅年度薪俸稅寬減等，未來會逐年檢視進度。

至於外界關注的長者「兩蚊兩折」乘車優惠將於四月起實施，陳茂波表示，社會就此已討論多時，新機制實施一段時間後，政府會持續作動態評估，檢討成效。

另外，財政預算案建議撥款5000萬元，推動全民人工智能（AI）培訓。陳茂波表示，人工智能發展勢不可擋，屬全球大勢所趨。展望未來，AI將對營商模式及日常生活帶來深遠影響，變化巨大，然而社會各界對AI的認知程度參差。他呼籲市民毋須恐懼，強調隨着認識加深和應用普及，大眾將逐步體會AI帶來的種種好處。為此，政府期望通過不同機構，提供由基礎至進階的多元課程，以切合不同市民的需要，協助社會各界更廣泛擁抱及善用人工智能技術。

