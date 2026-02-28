Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜陳茂波：外匯基金調撥非常態 將適度擴大長債規模

社會
更新時間：09:21 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:21 2026-02-28 HKT

新一份《財政預算案》提出，將從外匯基金中調撥合共1,500億元，在未來兩個財政年度（2026/27及2027/28）每年撥出750億元至基本工程儲備基金，用於支持北部都會區及其他基建項目。財政司司長陳茂波強調，外匯基金現時規模足以維持金融體系穩定，相關轉撥安排不會成為常態。

陳茂波今早（28日）在電台節目中指出，去年外匯基金錄得超過3,300億元的投資回報，表現相當理想，因此決定將部分投資收益投放於未來發展項目，惟強調此舉不屬於常規做法。他表示，政府一方面會持續控制開支增長，另一方面會積極拓展收入來源，預料未來數年本港財政狀況穩健，無需經常性依賴外匯基金轉撥。

鼓勵私人發展商與創科企業合作

陳茂波又提到，預算案鼓勵私人發展商與創科企業或先進製造業公司合作，歡迎業界與政府商討對接產業發展的需要。他認為，若與私營市場的合作愈多，政府所需動用的資金亦會相應減少。

在發債安排方面，預算案建議未來五個年度，每年發行約1,600億至2,200億元債券。陳茂波解釋，過往政府傾向發行短期債券以降低利息成本，但考慮到北部都會區屬長遠投資項目，加上市場意見希望政府增加長債發行。他又指將上調政府發債比率，至佔GDP 19.9%，目前本港發債空間很大，因此將適度擴大長債規模。

他又解釋，香港是自由港，當較多資金湧入時，息口會較低，政府會把握時機發債，令整體利息便宜一點，但無意為發債設下上限，以避免市場產生不必要的揣測，未來會根據市場需求靈活調整發債比例。

現階段不宜擴大稅基 聚焦拼經濟謀發展

對於政府現階段無意擴大稅基，陳茂波解釋，香港過去經歷了不同經濟挑戰，目前稅收依然保持穩定。他強調，當前社會應集中精力「拼經濟、謀發展」，若在此時討論擴闊稅基，恐怕會引起市場不必要憂慮。他透露，雖然政府內部有持續進行研究及細化方案，但現階段未必適合提出作廣泛社會討論。

私樓供應充足 樓價回調近三成

陳茂波又指，目前私人住宅單位供應充足穩定，樓價較高位回落約三成。在樓市調整期間，市民置業態度審慎，而隨著人才來港增加，帶動租金上升。他預計未來3至4年，市場將有超過10.3萬個私樓單位供應，今年賣地表中亦已納入9幅住宅用地，政府在土地供應方面未有停步。他表示，當局手上土地儲備足夠，若市況好轉，便會加快推出市場。

「兩蚊兩折」優惠實施後持續檢討

對於有政黨及稅務學會建議上調住宅租金扣稅額，陳茂波回應指，預算案中未有調整相關免稅額，是基於通盤考慮。他指出，雖然政府財政開始錄得盈餘，但未來仍需發債推動基建發展，加上外圍經濟波動，即使當前環境有所改善，仍須審慎應對未來外圍可能會有大幅波動。他希望將免稅措施的惠及面最大化，因此優先集中資源提升差餉寬減及2025/26課稅年度薪俸稅寬減等，未來會逐年檢視進度。

至於外界關注的長者「兩蚊兩折」乘車優惠將於四月起實施，陳茂波表示，社會就此已討論多時，新機制實施一段時間後，政府會持續作動態評估，檢討成效。

另外，財政預算案建議撥款5000萬元，推動全民人工智能（AI）培訓。陳茂波表示，人工智能發展勢不可擋，屬全球大勢所趨。展望未來，AI將對營商模式及日常生活帶來深遠影響，變化巨大，然而社會各界對AI的認知程度參差。他呼籲市民毋須恐懼，強調隨着認識加深和應用普及，大眾將逐步體會AI帶來的種種好處。為此，政府期望通過不同機構，提供由基礎至進階的多元課程，以切合不同市民的需要，協助社會各界更廣泛擁抱及善用人工智能技術。

相關新聞：
財政預算案2026｜撥1500億外匯基金發展北都 許正宇：無損金融穩定

財政預算案2026｜北都如何與內地城市競爭？ 陳茂波：香港具金融及國際化優勢

大棋盤︱調撥外匯基金破格 10年財案見「派糖哲學」變化 政府中人：精準一定好過「濫派」

財政預算案2026｜首撥1500億外匯基金支持基建 陳茂波：發展北都也是投資！不是常態化做法
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前