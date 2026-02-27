Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜北都如何與內地城市競爭？ 陳茂波：香港具金融及國際化優勢

社會
更新時間：11:01 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:01 2026-02-27 HKT

新一份財政預算案在日前公布。財政司司長陳茂波今日(27日)出席電台節目時，有聽眾關注北部都會部收地收地賠償過程漫長，希望有關的機制更為透明，亦有聽眾關注北都現如何與深圳前海等內地城市競爭，指以首次公開募股(IPO)為例，超過90%上市公司來自內地，質疑政府如何吸引海外公司來港投資。

收地補償具透明度 按最高標準執行

陳茂波回應指，政府因發展而收地的補償，會按最高標準執行，機制具透明度，並會督促地政總署加快處理程序。對於如何與深圳前海等內地城市競爭，陳茂波認為香港與深圳相比，首要優勢在於金融，香港作為國際金融中心，擁有從私募、創投到IPO完整融資鏈，能為科技發展「賦能」。

此外，香港的國際化是另一大優勢，能吸引全球頂尖人才來港工作。政府正研究制定激勵方案，包括優惠地價、財政補貼、免稅期等，以吸引重點企業落戶北部都會區。

宏福苑土地用途 政府將尋求符合多數人利益方案

有市民質疑政府收回宏福苑土地卻不重建住宅是浪費資源。陳茂波回應，財政司副司長黃偉綸正在主導長遠安置計劃，政府曾進行調查，發現受影響居民的期望和訴求相當分歧，有的希望原址重建，有的希望遠離，原址土地並不會造成浪費，因可用作興建社區設施或公園等，政府對所有選項持開放態度，希望能尋求一個符合大多數人利益的方案。

光影巡禮或加入無人機等多種元素

預算案向旅遊發展局增撥約16.6億元，陳茂波解釋，旅遊業對香港經濟及「說好香港故事」至關重要。他期望旅發局能延長過往成功的盛事活動時間，並將活動分散到不同地區，讓旅客有更深度的體驗，同時令各區受惠。

旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，陳茂波認為光影巡禮將會更具現代感，並可在不同區域上演，甚至會加入無人機等多種元素。此外，政府亦希望利用盛事吸引更多會展活動來港，帶來高消費的商務旅客，為經濟帶來更大貢獻。

對於交通費加價上限的提問，陳茂波表示，本港的公共交通營運商受到利潤管制計劃規管，任何加價申請均需政府批准，現行機制已確保加幅在合理水平。

