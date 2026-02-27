Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜撥1500億外匯基金發展北都 許正宇：無損金融穩定

政情
更新時間：11:53 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:53 2026-02-27 HKT

新一份《財政預算案》提出，從外匯基金轉撥1,500億元，用於支持北都及其他基建項目。財經事務及庫務局局長許正宇今早（27日）在電台節目表示，轉撥基金用於工務工程，旨在推動經濟多元化，鞏固產業基礎，並促進產業落地，對香港長遠發展重要。他強調，北都的發展重點在於多元資本投入，期望發展商能與產業公司、科技公司及政府三方合作，共同推動產業發展。

許正宇冀注入資金刺激市場 吸多元資本發展北都

許正宇期望政府投入更多資金後，能夠刺激市場，吸引更多不同類型資本參與北都發展，從而更好地結合「有為政府」和「高效市場」，並相信這項安排有助香港經濟多元化發展，讓產業基礎變得更為鞏固，而非僅聚焦於服務業。

北都投資回報視乎企業溢外效益等

對於北都的投資回報，許正宇指出，這取決於引入的企業類型、企業盈利能力以及其為香港帶來的溢外效益。他坦言，目前香港經濟九成為服務業，因此政府較重視產業發展，並將聚焦香港優勢領域，如教育、生物醫學及人工智能等，利用「一國兩制」優勢及投資者意願。

許正宇亦指，政府與評級機構等溝通後，認為轉撥資金會令外匯基金的盈利減少，但由於基金本身有正增長，有關安排不會損害本港抵禦風險的能力，亦不影響金融穩定，並強調此舉措非常態化安排。

上調子女及供養父母免稅額屬長遠安排

針對政府財政「發債當作收入」的說法，許正宇解釋，政府財政帳目採用現金記帳方式，安排高度透明。根據中期預測，2030至2031年度政府債務與本地生產總值的比率為19.9%，顯示債券發行規模處於可控水平。

此外，許正宇提到，上調子女及供養父母免稅額是一項長遠安排，而開徵新稅種則需審慎考慮，必須評估其可行性及對社會的影響。

