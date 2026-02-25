Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜首撥1500億外匯基金支持基建 陳茂波：發展北都也是投資！不是常態化做法

政情
更新時間：17:35 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:35 2026-02-25 HKT

新一份《財政預算案》宣布，分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。財政司長陳茂波今日（25日）下午出席財政預算案記者會時強調，已充分考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，今次調撥的1,500億只是去年收益的一半。他強調，資金放在外匯基金或北都同樣是進行投資，「只係一種投資轉去另一種投資。」

陳茂波：擺喺外匯基金係做投資 擺落北都又係做投資

政府時隔42年來首次回撥外匯基金，被問及今次會否開先例，如日後政府財赤會否使用外匯基金應付等，陳茂波解釋，過去一個財政年度外匯基金的財政收益約3,300億，今次政府分兩年將1,500億調撥至帳目，只是將一半投資收益調回來。

調撥外匯基金不是常態化做法

陳茂波強調，政府已充份考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，重申外匯基金儲備現時約有4.1萬億元，今次調撥1,500億元，只是去年收益的一半，認為資金放在外匯基金是做投資，「投入北都亦是投資，只不是係一種投資轉去另一種投資方式。」，他指轉撥的資金並非用於政府日常開支，而是投入基建相關開支。他續指，北都切合香港未來發展及需要，調撥外匯基金做法合適，強調不會是常態化做法。

黎志華 : 已與金管局充分商討  政府絕對依法辦事

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華補充，政府在擬定相關政策時，已與金管局有充分商討，強調轉撥外匯基金有嚴格規定，已確定不會動搖外匯基金作為香港的根基。他續稱，轉撥要求任何時間要確保外匯基金有105%償還能力，現時只調撥1,500億，「仲有啲鬆動空間」，政府「絕對係依法辦事」。

黎志華指，政府財政儲備會放在外匯基金進行投資，政府與外匯基金有安排協議，會以基金過去6年收入平均率計算，今年平均率為4.4%。他認為有關安排有好處，因外匯基金投資在大環境下收益有升跌，相關安排對政府收入比較穩妥及可預測，認為可繼續。

