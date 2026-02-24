財政預算案．前瞻︱地建會倡百元印花稅擴至600萬物業 代理商會籲重啟置業資助貸款

新一份《財政預算案》公布在即，地產業界提出不同建議，地產建設商會早前已向政府遞交意見書，包括將百元印花稅徵收門檻放寬至樓價600萬或以下住宅，協助市民安居樂業；香港專業地產顧問商會則提出六大建議措施，包括重啟置業資助貸款等。

預算案2026｜梁志堅：放寬印花稅門檻可降低市民置業成本

地建會執委會主席梁志堅回覆《星島》查詢時表示，商會早前已向政府遞交意見，包括將現時樓價400萬或以下物業，只須繳付100元從價印花稅，進一步放寬至樓價600萬或以下物業，最重要是降低市民置業成本，協助市民安居樂業，同時可以激活樓市及進一步釋放購買力。

梁志堅：北都推地宜按步就班

至於其他建議，包括本港未來發展的重心北部都會區，強調「個發展商都有興趣」參與投資及發展北都，惟政府目前仍然有好多詳細資料尚未公布，希望政府公布更清晰及詳細的發展藍圖，如各土地詳細發展參數、基建配套設施落實日期、招標細節和條款等。

梁志堅續指，北都及三個「片區開發」模式發展的項目，規模龐大，一間發展商未必可以「食得起」，期望政府適當有序推出土地，要按部就班去做；最重要是吸引海外不同資金參與發展北都。

地建會執委會主席梁志堅

代理商會倡發展銀髮產業

另一方面，亦有不同地產代理商會向政府遞交意見，香港專業地產顧問商會會長汪敦敬表示，已提出六大建議措施，包括強積金作買樓首期、重啟置業資助貸款及租者置其屋計劃、居屋未補地價部分作房產信託基、市區重建引入房產信託基金概念，以及發展銀髮產業。

汪敦敬解釋，強積金的錢是屬於市民，容許市民將強積金款項作上車買樓首期之用，可以即時解決一些買家首期不足問題。不過有官場人士分析，強積金是退休保障政策，核心目的是讓市民達退休年齡時有一筆資金應付日常生活，不可隨時提取，加上技術問題相當多，相信採納機會甚微。

發展銀髮產業方面，汪敦敬指，目前自置居所沒有按揭的供滿樓佔比達66%，將逆按揭概念擴大至安老服務，以支持年長人士安享晚年。

香港地產代理商總會主席潘達恒建議，首次置業可以承造高成數按揭，上限增至95%，由按揭保險擔保，減輕首置負擔；以及首置者享有一定稅務優惠；建議若首年內以換樓形式置業，即買入比現在面積更大及銀碼較高的單位，並賣出原有單位，完成交易可獲印花稅減半，藉此鼓勵換樓及增加交投。另外，冀提高居屋第二市場按揭年期，令供樓負擔減低，有助基層市民往上流，實現共融社會。

