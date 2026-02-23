財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切

財政預算案2026前瞻︱《財政預算案》本周三發表，其中3月底完結的電動車「一換一」計劃會否延續，備受關注。車行近月以「最後機會」作招徠促銷，不少車主「趕尾班車」換電動車，享受稅務寬減。運輸署數字顯示，今年首月有3,241輛電動私家車在計劃下完成登記，較去年平均每月數字高出19.6%。業界人士指，登記數字急增與車行心理營銷有關；有行會成員期望政府勿一刀切削減，應循序漸進減少稅務寬免。

今年1月逾3200輛登記 較去年平均每月升近兩成

政府自2018年起推出電動私家車「一換一」計劃，燃油車車主銷毀舊私家車並購買新電動私家車，可獲得較高的首次登記稅寬減，初期寬減額上限為28.75萬元。近年政府財赤，2024年宣布延長計劃兩年至今年3月31日，但寬減額上限調低至17.25萬元，稅前車價逾50萬元的電動車則不獲寬免。環境及生態局回覆指，政府正檢視電動車「一換一」計劃，並將適時公布最新安排。

根據運輸署數字，計劃自2018年至今年1月，共有約13.2萬輛電動私家車在計劃下完成登記，佔期內登記電動私家車總數逾九成，數字逐年遞升至前年的32,460輛，惟同年政府收緊優惠後升勢停止，去年只有32,531輛車登記，與前年相若。計劃今年3月底屆滿，近月氣氛轉熱，今年1月已有3,241輛車完成登記，較去年每月平均數增加19.6%。

寬減稅項方面，2023年計劃下的首次登記稅寬減總額達73.9億元，為實施以來最高；2024年收緊資助範圍後，2024年及2025年相關首次登記稅寬減總額分別為69.4億元及53.9億元，分別較2023年下降6%及27%，仍比2022年的53億元為高。而今年首月的3,241宗申請，則涉及5.28億元寬減稅額。

「一換一」計劃加速電動車在港普及，電動私家車首次登記比例由2021年的24%，激增至2025年的逾70%，即每10輛新登記私家車中，有超過7輛屬電動車。不過環境局早前更新《電動車普及化路線圖》，列出5項工作範疇，包括建立以高速充電樁為骨幹的充電網絡，指電動私家車普及化已逐漸由市場主導，未來主要透過充電網絡建設、維修培訓及電池回收等，完善配套，外界關注「一換一」計劃會否取消。

汽車會：倘取消計劃車主或延遲換電動車

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，今年首月「一換一」登記數字暴升，與車行利用車主「趕尾班車」心理營銷有關。對於近年計劃每年寬減稅款達數十億元，李耀培指，相關稅款近兩年已收窄，倘計劃取消，車主或會延遲更換電動車，庫房亦不會收到有關稅款。

他續指，以電動車取代燃油車的好處不能簡單以金錢衡量，而本港汽車車途短，車主不會如外國車主因燃油費高而轉用電動車，故推動使用電動車的難度比外國更高，「難得『 一換一』是很聰明的做法，保留計劃是對香港有好處」。

陳克勤倡分兩階段遞減

本身是電動車車主的行會成員、民建聯議員陳克勤表示，電動車是大勢所趨，若延續「一換一」，對達致2035年或之前停止新登記油車的目標，有正面作用。他理解政府要兼顧財政，但希望勿一刀切把稅務寬免減至零，建議循序漸進分兩階段遞減，由目前的17.25萬元先減一半，相信市民接受程度較高。他擔心若取消「一換一」，會影響整個行業發展，包括充電樁產業。

理工大學專業及持續教育學院高級講師劉銳業認為，政府如要持續大力推動電動車，應維持登記稅寬減的措施，甚至考慮增加寬減稅務的額度，「司機沒有優惠的話，如何有誘因換電動車？」

記者：曾偉龍