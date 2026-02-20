Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案．前瞻︱公務員可「重獲」加薪？薪酬調查照做 「跳point」安排將檢討

政情
更新時間：06:57 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:57 2026-02-20 HKT

去年政府赤字嚴重，《財政預算案》罕有地公布行政、立法、司法機關一致凍薪，公務員自然不能倖免，當局更叫停一年一度的薪酬趨勢調查。隨政府財政改善，今年政圈風向不主張再次凍薪，並按機制進行薪酬調查，料公務員「重獲」有機會重獲加薪。不過值得注意的是，政府即將改革公務員評核機制，公務員事務局表明今年內會推出具體措施，屆時公務員「跳point」（獲增薪點）將比現時困難得多。

公務員過去6個年度 三度凍薪

按現時機制，公務員年度薪酬調整考慮六大因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣，方案須經行政長官會同行政會議審議，一般在6月才出爐。連同本財政年度，自2020年新冠疫情爆發以來，6個財政年度中已有3個年度凍薪。

勞聯：公務員薪酬調整影響資助及私人機構

一年過去，由於公共財政狀況改善，政圈要求公務員再凍薪的聲音不大。行會成員林健鋒早前公開指，社會對於公務員的貢獻應予肯定，不應該再凍薪，需要讓市民、中小企等共享經濟復蘇成果。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松表示，公務員薪酬調整水平影響範圍廣泛，將牽動眾多資助機構及非政府機構的僱員，甚至私人企業公司都會以此作為調薪的參考指標，必須審慎處理。

他指過去6個財政年度政府三度凍薪，另有兩次薪酬調整幅度低於薪酬趨勢調查所得的淨指標，只有一年按照指標調整。隨着整體經濟持續向好，2025年全年實質本地生產總值錄得3.5%的蓬勃增長，公共財政有改善，今年是讓公務員調薪機制重回正軌的好時機。他認為應按薪酬趨勢調查結果，並考慮過去兩年累積的通脹率等因素，作出合情、合理的調薪決定，維持公務員隊伍的士氣和穩定性。

不過亦有建制中人指，過去一年公務員表現時惹爭議，包括飲用水風波、巴士安全帶立法事件等，還有仍在調查中的宏福苑火災，認為政府研判加薪幅度時，也要考慮市民大眾的觀感。

公務員「預設跳point」 莊豪鋒：應改為8成表現較佳者始獲增薪

要控制公務員薪酬開支，政界最廣泛共識是處理公務員近乎「預設有point跳」的現象，去年《施政報告》已提出強化公務員評核機制。過去5年，只得約60名公務員不獲增薪，以17萬公務員人數來說只屬九牛一毛，被質疑不利提升部門表現，公務員事務局局長楊何蓓茵曾明言，現時狀況不符合統計學上的邏輯，改革勢在必行。她上月在立法會補充指，新評核機制旨在令表現欠佳的同事較易被分辨出來，未獲「良好」評核等級者不應獲得增薪點，目標上半年內向議會交代具體做法。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒說，據局方說法，政府目前傾向將機制由現時幾乎「人人有point跳」，改為與實際表現掛勾，這與公共財政狀況無關，因為私人機構的花紅、獎金要視乎公司業績等決定。但他認為，無論是工作表現抑或財政因素考慮，目前安排皆不合理，應調整至約八成表現較佳者，才可獲增薪。

疫情至今歷年公務員薪酬安排

財政年度 調整幅度

2020/21 凍薪
2021/22 凍薪
2022/23 劃一上調2.5%
2023/24 高層加2.87%；中、低層加4.65%
2024/25 劃一上調3%
2025/26 凍薪

記者：林劍

