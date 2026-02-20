財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風

《財政預算案》下周三（2月25日）年初九發表。今年公共財政狀況顯著改善，在政府嚴控開支、印花稅收入大增下，財政司司長陳茂波已預告經營帳目會提早一年於本年度恢復盈餘，外界估計綜合帳目亦只有較低位的赤字。政界預期今年「派糖」力度會比去年增加，與市民分享經濟成果，但由於中長期財政前景仍須審慎，故建議以「少甜」為原則。

財政預算案2026｜政府原預計今年赤字670億 料實際大幅改善

政府於去年《預算案》前夕預告，赤字可能達千億元，最終庫房亦「見紅」803億元，各界紛紛獻計削減開支。去年預計經營帳目會在2026/27年度恢復盈餘，但受惠於金融市場暢旺，港股日均成交額按年增近倍至約2,500億元，股票印花稅收入高於預期，加上財政整合工作管控部分開支增幅，本年度經營帳目將恢復盈餘。

不過，這並不代表今年必定扭虧為盈。政府收支大體可分為經營帳目和非經營帳目，前者主要是各項稅收、投資收入、政府收費等，開支則主要是政府的日常支出。非經營帳目方面，收入主要與土地相關，支出則主要涉及基建工程項目及土地徵用。由於近年政府地價收入減少，同時要為未來北部都會區建設作投資，因此近年綜合帳目多屬赤字。

相關文章：

財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

大棋盤︱財政預算案「派糖」訴求增 夜間消費券、強積金買樓難實行 官場研判效益有限

會計師行料今年度輕微盈餘

翻查數據，自2020年新冠疫情以來，除2021/22年度有短暫盈餘外，本港其餘年份皆錄得赤字（見表）。據政府財政總目，政府財政儲備截至2025年12月31日為6,982億元。

儘管如此，今年財政狀況比去年大幅改善是不爭事實。各大會計師行近日先後發表預測，其中羅兵咸永道估計本財政年度政府將錄得綜合赤字僅2億元，較去年預測的670億元赤字大減；安永預計赤字收窄至5億元，德勤甚至預料可錄得5億盈餘。無論最終何者準確，總體方向都是對今年財政狀況審慎樂觀，最終只錄得輕微赤字，甚至不排除有盈餘。

立法會財委會主席、經民聯黨魁吳永嘉。吳永嘉議辦提供

吳永嘉：財政有一絲曙光 「少甜」精準派糖

每年《預算案》均會推出俗稱「派糖」的紓困措施，即使去年錄巨額赤字，政府亦保留部分常規措施，例如上限1,500元的薪俸稅寬減、上限500元的住宅及非住宅物業差餉寬減、社會保障金「半糧」等。多個黨派預期，今年「派糖」力度會比去年顯著加強。

立法會財委會主席、經民聯黨魁吳永嘉向《星島》表示，過去兩年赤字巨大，理財須極度審慎，現時見到一絲曙光，經營帳目有所改善，大家當然希望可以分享紅利。但他提醒，地緣政局變幻莫測，經營環境仍未完全復蘇，仍要審慎理財。他認為「審慎理財」、「投資未來」、「紓緩民困」，三者之間並沒有衝突，審慎並非「做守財奴」，而是「應使則使、精準投放」；投資發展未來產業及創新產業，打造新增長點，增加收益，一定要積極做、全力做。創富之後亦必須精準投放資源，改善民生。

相關新聞：

財政預算案2026｜新加坡派3000元消費券 香港可仿效？經濟學者列數原因反對

財政預算案2026｜自由黨倡再減烈酒稅 新民黨提新生嬰兒獎勵金 第二胎加至3萬

消費券難實行 經濟環境已變效益成疑

今年坊間對「派糖」期望略為提高，吳永嘉認為「派糖」有兩重意義：分享成果、扶貧解困。現時財政狀況有好轉，建議可推「少甜」措施，須有針對性，不用一刀切。他期望政府按實際需要支援市民，例如提高醫療券、院舍券及各類津貼金額，調升各種免稅額上限，放寬各種資助及配對基金的申請門檻等，可能更精準到位。他認為社會經濟環境已與以往不同，直接派錢、派消費券未必最適合。

提到消費券，民建聯今年建議以抽獎形式，派發限於周末使用的消費券；議員吳傑莊提倡派「夜間消費券」。不過據了解，政府不會接納相關建議，主因是公共財政承擔較高，但經濟效益難以保證。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。資料圖片

學者指長遠宜審慎 目前收入約千億元屬發債所得

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，今年財政狀況改善主因是股市暢旺、印花稅收入高，長遠能否持續要視乎利率走勢，預期減息的大方向短期內不會大變，因此至少一年內股市交投仍是偏向活躍，有利庫房收入。但他提醒，縱使財政狀況比預期好，政府開支仍然很大，加上約有1000億元收入是政府發行債券所得，長遠而言亦需「填補」，公共財政宜審慎。

「派糖」方面，莊太量認為消費券效益未必最佳，即使考慮派發亦應有針對性，例如只限周末市民北上消費高峰時期。他指過去派消費券的經驗顯示，若不設限制供市民任意消費，最終只會令超市加價、市民實際消費未必增多，強調紓緩措施應做得有針對性，集中幫助基層、長者等有需要人士。

附表：過去十年度財政盈餘/赤字

財政年度 盈餘(赤字)

2015/16 144億

2016/17 1111億

2017/18 1490億

2018/19 679億

2019/20 (106億)

2020/21 (2325億)

2021/22 294億

2022/23 (1223億)

2023/24 (1002億)

2024/25 (803億)

2025/26 (670億)*

*預算

記者：林劍