大棋盤︱財政預算案「派糖」訴求增 夜間消費券、強積金買樓難實行 官場研判效益有限

《財政預算案》月底公佈，財爺陳茂波已分批接見政黨板塊代表。今年公共財政狀況有改善，經營帳目轉虧為盈，但由於要投資北都和基建，相信綜合帳目仍不排除有較低的赤字。在此背景下，近日政界倡議「派糖」的呼聲漸多，預料今年紓解民困的力度會比去年稍強。

財政預算案2026︱紓困措施力度料比去年強

去年政府早早放風，財赤可能達千億元，最終庫房「見紅」達803億元。去年各大黨派焦點在於如何解決巨額財赤，幾乎無一提出「派糖」，亦有多個政黨支持政府收緊「2元乘車優惠」。但縱然如此，去年《預算案》亦保留了部分常規的紓困措施，包括社會保障金額外「半糧」、寬減薪俸稅上限1500元等。

財政預算案2026︱夜間消費券料效益有限

今年財政狀況有所改善，政商界建議亦變得相應「進取」，至少5個政團倡議「累進式子女免稅額」，叫價最高的是工聯會，建議首名子女免稅額增至18萬元，第二名額外增加至36萬元。薪俸稅退稅近年拾級而下，中產交稅叫苦，政圈亦期望重新調高。

此外，民建聯提出以「抽獎」形式派發限於周末使用的消費券，又認為財政好轉，政府應多照顧市民；G19亦期望提高個人基本免稅額等。有政黨中人評估，去年財政狀況差，政府尚且保留一定紓困措施，按此推算，今年「派糖」力度會比去年提升。不過亦有議員認為，政府未來仍要投資北都，不宜對派糖有過高期望。

至於有議員提出派發夜間消費券，相信實行機會很低，主要考慮是公共財政承擔，以及經濟效益難以保證。有熟悉財金人士坦言，市民減少夜間活動已是不可逆轉趨勢，因生活模式出現根本變化，夜經濟活動不太可能再回到疫前，再推夜間消費券未必符合成本效益。事實上，代表零售界的自由黨邵家輝亦有保留，他日前稱不少零售業界不在夜間營業，對派夜間消費券會感到不公。

另一項政府未必接納的建議是強積金置業。過去一年樓市回穩，去年全年累升逾3%，有政黨期望政府鬆綁強積金，讓一些收入達標但欠缺首期的家庭用作置業，但據聞不會成事。

財政預算案2026︱強積金買樓風險高

有官場中人分析，強積金是退休保障政策，核心目的是讓市民達退休年齡時有一筆資金應付日常生活，不可隨時提取，若訛稱「永久離港」提取，一經發現屬刑事罪行。倘若讓市民以強積金買樓，他們及後轉售套現，計劃便形同虛設；若是「閉環管理」，即限制轉售或日後賣樓須將相關款項回撥戶口，技術問題相當多，包括日後樓價變動如何折算金額等。至於就取用的強積金設立上限，例如不得超過總結餘某個比例，對置業的助力又非常有限，「到喉唔到肺」。

另一人指，政府若容許強積金買樓，屬於頗強力度的介入市場，從政治考慮，「無論其後樓價升跌都有人不滿」，例如若樓價升，未能上樓的市民可能不滿政策「托市」，令其更難上車，這既是財金風險，也是政治風險。

但凡涉及介入樓市政策，市場十分敏感。去年港區全國人大代表在兩會聯名建議設立「購房資金通」，便利兩地人才跨境置業，並以閉環式管理資金池，確保資金不流出。有關政策可為樓市帶來活水，但由於涉及金融安全風險等，不易實行。

有人大代表指，購房通暫無進展，相信中央已聽到他們聲音，作綜合考慮。他指過去一年樓價回升，若政策顯著刺激樓價，可能引起社會反彈，議題的複雜性不容小覷。

聶風