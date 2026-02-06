財政預算案2026｜民建聯倡「抽獎式消費券」 限周末用鼓勵留港消費 籲放寬長者物業差餉

新一份《財政預算案》將於本月25日發表，財政司司長陳茂波正就預算案內容進行諮詢。民建聯主席陳克勤表示，該黨今日（6日）向財政司司長提交173項建議，主題為「變革前行、創富安民」。他強調，建議主要圍繞四大方向展開，包括對接國家經濟發展大局、支援基層、支援中產，以及構建更安全城市，重點建議包括推出「抽獎式消費券」以刺激本地消費，以及寬免長者自住物業差餉等。

香港發展為黃金交易中心 落實粵港澳遊艇自由行

陳克勤表示，現時政府首要任務是以安定民心為重點，需於經濟及民生方面作努力，才可使社會繼續安定繁榮。他建議政府重點對接國家「十五五」規劃，發展黃金交易中心，完善黃金儲備設施硬件配套，建立香港黃金品牌認證和標準，並加速發展人民幣計價黃金產品。他又建議政府盡快落實低空經濟規劃行動綱領，同時亦可發展香港成為國際遊艇銷售中心，並落實粵港澳遊艇自由行。

倡長生津合資格年齡降至65歲 推「抽獎式消費券」鼓勵留港消費

針對民生方面，陳克勤指，有市民反映醫療收費調整幅度及部分改革對基層市民而言十分吃力，建議重新檢視醫療收費調整，並將公立醫院收費豁免資格，由現時75歲或以上領取長者生活津貼的長者，擴展至所有65歲或以上的合資格領取者，認為此舉能直接幫助有需要的長者，並大幅簡化目前繁複的豁免申請手續，節省行政成本。此外，民建聯亦建議為退休長者的自住物業提供差餉寬免，並提高子女免稅額及外傭扣稅額，又建議政府重推「出售公屋」計劃以增加政府收入來源。

選委界陳恒鑌建議推出「抽獎式消費券」，市民在本地消費後可上載單據參與抽獎，贏取消費券於周末使用，以鼓勵留港消費。陳恒鑌指，此舉能在財政可控的情況下有效刺激消費。他表示，若政府選擇投放10億元，已能達致「滾雪球」效應，為市道帶來幫助，又指消費券非「濫派」，雖司長要考慮本地財政問題，但強調「消費市道和留港消費其實都相當重要」。

選委界葛珮帆建議政府增撥資源，在全港公屋、居屋及資助舊樓，安裝物聯網（IoT）智慧消防裝備。她指出，相關技術已成熟，能即時監測消防鐘、防煙門等狀況，一旦出現異常可即時發出警報，形容是「挽救生命的科技」。

新界西南郭芙蓉表示，因應舊樓業主常面對「唔識整」及「無錢整」兩大困難，民建聯建議擴大樓宇維修代辦服務，若有個案獲六成業權同意，可授權屋宇署或市建局等機構代辦招標及監工，以保證工程質素。同時，當局亦應研究調整現有維修津貼金額或放寬申請資格，以支援有需要的業主。

設立長者自住物業差餉寬減制度

港島東植潔鈴補充指，民建聯提出設立長者自住物業差餉寬減制度建議，雖然財庫局此前以機制複雜為由表示暫未考慮，但考慮到長者生活壓力日益加重及人口老化趨勢，她建議政府至少先開展可行性研究。她指出，現行差餉安排採用「普惠」原則，建議可參考海外經驗，建立針對長者及有需要人士的精準支援制度。

新界北姚銘關注北部都會區未來人口膨脹對醫療需求的影響，指元朗、屯門等地區私營醫療路程較遠，建議在洪水橋厦村位置提供醫療服務，以滿足在內地工作的市民與日益膨脹的人口需求。選委界洪錦鉉肯定政府吸引企業來港的成果，但指出中小企面臨開戶困難，建議政府放寬相關計劃申請範圍，協助普遍中小企解決問題。

記者：郭文卓

攝影 : 何健勇