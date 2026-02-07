財政預算案2026｜議員倡領長生津長者豁免醫療費用 新生嬰兒獎勵金累進式加碼

新一份《財政預算案》將於2月25日公布，多名議員就此提出建議。民建聯周浩鼎今早（7日）在電台節目表示，歡迎政府經營帳目預計轉虧為盈，建議在財政改善下加強社會福利，包括為65歲以上領取長者生活津貼的長者提供免費公共醫療服務，並省卻申領程序；另建議設立長者自住物業差餉寬免。他亦提議以抽獎形式派發本地電子消費券，以帶動消費，並建議將子女免稅額提高至15萬元、設立外傭開支扣稅額，以減輕中產負擔。

鄧家彪倡預算案應聚焦支持中產

工聯會鄧家彪指出，預算案應聚焦支持中產，提升市民幸福感，鼓勵消費與生育。具體建議包括設立累進式子女免稅額、發放0至3歲育兒津貼、提高書簿津貼，以及向65歲以上長者豁免公共醫療費用。

李梓敬倡重發2500元學生津貼

至於就業問題，鄧家彪質疑是否需要持續輸入外勞，並建議凍結外勞申請。周浩鼎則提倡，動態調整各行外勞政策，按行業失業情況提高招聘外勞要求。

新民黨李梓敬同樣贊成為領取長者生活津貼的長者豁免醫療收費，認為可為特定歲數長者提供全面收費減免，並檢視收費增幅。此外，政府向新生嬰兒發放兩萬元的措施將於今年10月底屆滿，他建議延續並累進式加碼新生嬰兒津貼，每多生一名子女，津貼金額增加50%，同時重啟2,500元學生津貼，以減輕家長經濟壓力。

