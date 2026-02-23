財政預算案．前瞻︱電動車配額炒至2.8萬 業界稱到頂：延續「一換一」計劃價格自回落

財政預算案2026前瞻︱電動車「一換一」計劃即將完結，配額炒價水漲船高。《星島》統計兩個交易「一換一」配額的社交網站群組帖文，發現兩群組在本月首11日內共有77個聲稱放售配額的帖文，涉及私人和車行，售價介乎2萬元至2.8萬元。有業界人士認為，倘政府取消「一換一」計劃，將造成更多配額交易，但相信價錢已近見頂。

《星島》統計社交網站兩個有交易「一換一」配額的群組的帖文，由2月初至11日下午，兩個群組分別有56個及21個表明出售「一換一」配額的帖文（扣除重複帖文），當中以私人車主出讓為主，亦不乏車行宣傳出售配額，標出「一簽」、「二簽」及「連車」價，售價由2萬元至2.8萬元不等，水平與本報本月初報道相若，但較計劃實施初期的7,000至9,000元，則大幅上升。

群組除有不少車主放售配額，亦有人心急求額，有網民出價2萬元收購配額，剛好希望在2月25日預算案公布當天成交。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，配額炒賣是商業行為，炒價升高是因為政府未公布計劃去向，「政府講出來（計劃）是恒常就不用擔心，配額（價格）自不然就會低」。他又指，現時配額的炒價2.8萬元已接近上限，因為寬減上限為17.25萬元，扣除被收回的燃油車的價值，有意買車的人士未必願意花更高價錢買配額，故即使政府本月底取消計劃，只會造成「配額」交易市場在最後階段更活動，但配額價則難暴升。

故他指，政府可考慮稍微下調寬減優惠，但確保計劃有延續性，穩定市場，亦不會造成「一換一」配額市場的波動。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，現時政府的電動車一換一計劃隔數年更新，導致計劃臨近到期時，市場便出現波動，甚至有「一換一」配額的售價浮動，政府既認定了電動車目標，有責任鼓勵車主換車，「一換一」計劃需要具延續性，應有更穩定和有路線的計劃，「有個長線政策，有一個五年、十年期（不變的政策），大家心中有數」。

記者：曾偉龍