Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案．前瞻︱電動車配額炒至2.8萬 業界稱到頂：延續「一換一」計劃價格自回落

政情
更新時間：06:55 2026-02-23 HKT
發佈時間：06:55 2026-02-23 HKT

財政預算案2026前瞻︱電動車「一換一」計劃即將完結，配額炒價水漲船高。《星島》統計兩個交易「一換一」配額的社交網站群組帖文，發現兩群組在本月首11日內共有77個聲稱放售配額的帖文，涉及私人和車行，售價介乎2萬元至2.8萬元。有業界人士認為，倘政府取消「一換一」計劃，將造成更多配額交易，但相信價錢已近見頂。

《星島》統計社交網站兩個有交易「一換一」配額的群組的帖文，由2月初至11日下午，兩個群組分別有56個及21個表明出售「一換一」配額的帖文（扣除重複帖文），當中以私人車主出讓為主，亦不乏車行宣傳出售配額，標出「一簽」、「二簽」及「連車」價，售價由2萬元至2.8萬元不等，水平與本報本月初報道相若，但較計劃實施初期的7,000至9,000元，則大幅上升。

群組除有不少車主放售配額，亦有人心急求額，有網民出價2萬元收購配額，剛好希望在2月25日預算案公布當天成交。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，配額炒賣是商業行為，炒價升高是因為政府未公布計劃去向，「政府講出來（計劃）是恒常就不用擔心，配額（價格）自不然就會低」。他又指，現時配額的炒價2.8萬元已接近上限，因為寬減上限為17.25萬元，扣除被收回的燃油車的價值，有意買車的人士未必願意花更高價錢買配額，故即使政府本月底取消計劃，只會造成「配額」交易市場在最後階段更活動，但配額價則難暴升。

故他指，政府可考慮稍微下調寬減優惠，但確保計劃有延續性，穩定市場，亦不會造成「一換一」配額市場的波動。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，現時政府的電動車一換一計劃隔數年更新，導致計劃臨近到期時，市場便出現波動，甚至有「一換一」配額的售價浮動，政府既認定了電動車目標，有責任鼓勵車主換車，「一換一」計劃需要具延續性，應有更穩定和有路線的計劃，「有個長線政策，有一個五年、十年期（不變的政策），大家心中有數」。

記者：曾偉龍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
17小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
11分鐘前
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
15小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
12小時前
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
00:30
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
即時中國
14小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
東京晴空塔爆電梯急墜事故  約20人受困5.5小時  1200遊客滯留觀景台
即時國際
6小時前