死難者家屬對裁決「極度失望、不滿」 質疑裁判官憑何否定專家意見 面對裁決直言愧對死者

南丫海難罹難者家屬庭外異口同聲對裁決感到「極度失望、極度不滿」，對於周官裁決指水密門可有可無，家屬猛烈抨擊「有個水密門喺度佢一定唔會118秒咁快就沉咗落去⋯⋯我唔明白一個以法律為專業嘅法官憑乜嘢可以去否定唔同party請返來嘅專家嘅意見呢？」周官認為年檢核對圖則建議「不切實際」。家屬慨嘆安全何價，「我想問39條人命係咪就係換來呢4隻字呢」，更直言「畀個咁嘅答案我，我覺得我有愧於⋯⋯死去嘅家屬」。

堅持開死因庭為得知事發前因後果

死難者家屬庭外表示衷心感謝傳媒跟進多年，讓公眾知悉案件發展。其中梁淑玲指根據早前法庭裁決，早已知道本案死因為「非法被殺」，仍然召開死因庭只因為無法得知案發緣由，「想令涉事嘅人可以聚埋一齊，了解多啲呢件事嘅前因後果」。

官稱水密門可有可無 梁淑玲指匪夷所思

梁淑玲說南丫四號設計圖則上有水密門，但最終船上卻沒有水密門，因為消失的水密門令到南丫四號在118秒內迅速沉沒，多方專家均指出如裝有水密門，「隻船係唔會沉得咁快嘅，呢個係鐵一般嘅事實」。然而周官如今竟然指「造啱咗隻船，嗰隻門係可有可無」，梁淑玲對此直言「我覺得係ridiculous，係匪夷所思，冇解答到我哋嘅疑問⋯⋯係咪話嗰隻門根本可以唔存在？點解（周官）唔採取專家證人講嘅嘢，而去佢單方面嘅理解呢，我唔係好明白」。

徐志盛質疑死因庭否定專家意見

另一位家屬徐志盛亦質疑「有個水密門喺度佢一定唔會118秒咁快就沉咗落去⋯⋯我唔明白一個以法律為專業嘅法官憑乜嘢可以去否定唔同party請返來嘅專家嘅意見呢？」

周官指海事處每一年都要驗大量船隻，故年檢無需對照圖則，用肉眼觀察有否大改動，做簡單檢驗便可。梁淑玲回應「如果家屬要求每一次嘅驗船係要攞齊架生、攞齊圖，然後去核實隻船究竟安唔安全呢，係『不切實際』，對於呢4個字，我只可以講銘記於心⋯⋯揸車都要年檢啦⋯⋯年檢唔係就係檢查下每樣嘢安唔安全咩，點解係不切實際呢⋯⋯我哋嘅13年係想問究竟邊一個人係應該對呢件事負上責任，到頭來係換咗呢4隻字『不切實際』，所以係好嬲嘅一件事情」、「我要體恤所有嘅海事處人員，邊個體恤家屬呀？」

指死因庭裁決應向家屬交代並釋除公眾疑慮

徐志盛則反問「若果個官認為海事處每年好多船要驗好辛苦，咁又不如搵啲數據睇下你喺海面上面行駛嘅船多啲定係喺路面上行嘅車多啲呢，但係運輸署照係年年咁驗車喎，咁係咪不切實際呢？」徐志盛指死因庭裁決不只要向家屬交代，還要釋除公眾疑慮。事件中死裡逃生的趙炳全則於心中叩問安全何價，「我想問39條人命係咪就係換來呢4隻字呢」。

努力13年仍自覺有愧於死去的家人

經過2日裁決，梁淑玲坦言「唔係好理解究竟我應該問邊個嘅責任，冇理解過，冇人答到我」。梁淑玲本來以為死因研訊「已經差唔多終極中嘅終極啦係嘛」，期望「可以喺佢哋面前講畀佢聽，我行咗13年喇，我終於今日可以停落嚟喇」，豈料「畀個咁嘅答案我，我覺得我有愧於⋯⋯死去嘅家屬」。梁淑玲未來會再與律師團隊商討後續行動，相信一眾家屬亦不會放棄。

梁淑玲明白追查真相一年比一年困難，「唔希望香港再有慘劇嘅發生，但如果真係有慘劇發生呢，係唔好拖延，儘快去搵個真相，香港先至可以move on、先至可以進步」。

法庭記者：陳子豪