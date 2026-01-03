港深創科園｜蔡傑銘：首批建設企業進駐率約八成 四分一來自海外

位於河套的港深創新及科技園，第一期首3座大樓落成，早前正式開園投入營運。創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘表示，港深創新及科技園有兩個重點：一是佔地約87公頃，較現時白石角的香港科學園大四倍；二是具備跨境優勢，與深圳園區僅一河之隔，可進行跨境科研與中試工作，補足過往科研園區在產業化前的測試環節，豐富本港科研生態，吸引人才。

蔡傑銘今日（1月3日）在電台節目中表示，白石角科學園發展已相當成熟，屬於綜合型科研基地，至今成功孵化超過1,700至1,800間企業；數碼港則聚焦金融科技、數據及人工智能等領域。至於河套香港園區，將主力推動跨境科研，而新田科技城將作為河套區的自然延伸。此外，發展局早前已宣布成立「洪水橋產業園有限公司」，各區定位與分工清晰。

期望今年首季出租率可提升至九成

他透露，園區首批三座大樓，包括兩座濕實驗室及一座人才公寓已經落成，目前企業進駐率約八成，已有超過60間來自海外、內地及本地的企業或機構陸續進駐，其中四分之一為海外企業，反映國際化程度理想，其餘則來自內地與本地。他期望今年首季出租率可提升至九成。

產業分布方面，進駐企業中約一半從事人工智能與數據科學，約四成從事生命健康科技、微電子及新能源等。蔡傑銘指出，香港在區塊鏈等技術領域較內地成熟，且聯通國際，香港園區可發揮跨境科研功能，協助企業「出海」，形同「特區中的特區」。

對於企業進駐審批，他坦言目前過程較為嚴格，儘管現時進駐率已達八成，會精挑細選，挑選適合企業進駐，希望未來競爭增加，將設立關鍵績效指標（KPI），要求企業進行跨境科研與中試。他亦強調理解初創企業需要嘗試空間，衡量成效時將重視整體生態氛圍，並保持一定容錯度。

實現跨境科研須確保四大創科要素流通

政府正積極推動河套區與深圳園區之間的「西面跨河連接橋」建設，目標在2027年或之前竣工啟用。蔡傑銘表示，實現跨境科研須確保四大創科要素流通：人流、資金流、數據流及物流，並需在合理規限下進行。人流方面，正研究簡化通關或「白名單」綠色通道等方案，以促進人員自由流動。該橋將成為兩園區首條行人專用通道，具體通關模式尚未定案，但重點是便利兩地科研人員往來，並會透過白名單及人臉識別等措施加強管理。

物流方面，蔡傑銘指出，國家對科研用生物樣本有嚴格規管，因其涉及生物安全與個人資料風險。深圳園區已就樣本流動籌備相關條例的細節，香港亦將為北部都會區制定專屬法規。他強調，較敏感的樣本未來或需在港深創科園公司的監控下處理，以防流出園區。

政府已預留資金設置樣本儲存冷凍庫等硬件，以配合技術要求。若具備足夠技術與設施，不排除日後部分敏感科研項目可由港深創科園公司自行執行。

而資金方面，蔡傑銘表示，會利用更多公私營合作模式，及用多點創新方式，加快推動河套香港園區發展，在接下來5年最多是用10年時間，將河套香港園區以至新田科技城成立起來。

相關新聞：

港深創科園｜河套香港園區開園 逾60企業進駐 李家超：目標成為世界級創新平台

河套香港園區︱李家超與進駐企業交流 負責人：有助打造高端創科產品「香港製造」品牌

港深創科園數碼港鐵路配套須直追 議員倡北環綫主線支線同步施工

專訪︱河套香港園區12月營運 逾40企業進駐 蔡傑銘：積極研數據、生物樣本及人員跨境流動

