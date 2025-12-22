河套香港園區︱李家超與進駐企業交流 負責人：有助打造高端創科產品「香港製造」品牌

行政長官李家超與進駐河套香港園區的內地及海外企業負責人交流，多間內地科技公司都表示，香港有國際化以及人才優勢，而河套香港園區能最大程度聯動香港和深圳產業鏈，是走向國際化的最佳支點，有助打造高端創科產品「香港製造」品牌。

河套港深創新及科技園香港園區正式進入營運階段。行政長官李家超，在財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸、創科及工業局局長孫東、常任秘書長暨港深創科園公司董事會主席蔡傑銘等人陪同下，在典禮儀式前，到首批大樓與進駐香港園區的企業交流。

兩座濕實驗室大樓使用率已達八成

目前已經有超過60家來自本地和海內外的生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等領域的企業和機構與園區簽署租約並陸續進駐，包括全球領先的智能傳感交互解決方案提供商獨角獸企業「歌爾微電子」、世界領先的骨傳導設備研發及生產商「韶音科技」、全球頂尖的鋰電池原材料生產商「天齊鋰業」、高端專科智能醫療設備公司「元化智能科技」、儲能科技公司「廈門海辰儲能科技」、人工智能藥物和新材料研發公司「晶泰科技」、醫藥研發企業「恩康藥業（香港）」、微創手術機器人技術研發公司「ASN Medical Limited」、國際知名生物醫藥企業「阿斯利康」、德國醫療器材公司「H. Buschkuehl Limited」、瑞士精密外科手術器械研發公司「Spirecut International Limited」等。如計及其他共用設施，兩座濕實驗室大樓的使用率已達至八成。

企業負責人大讚「一河兩岸」優勢

李家超與其中6間內地企業和兩間海外企業負責人交流。元化智能科技公司創始人兼董事長孟李艾利向李家超表示，將在河套香港園區生產智能醫療設備，包括手術機器人，這些產品都會貼上「香港製造」標籤，並出口到海外，目前印尼和巴西已分別有5台和10台手術機器人訂單，未來會打造「香港製造」品牌。

廈門海辰儲能科技聯合創始人兼總經理王鵬程則向李家超介紹，公司業務包括鋰電池等儲能材料，短短6年出貨量躍居全球第二，目前在河套香港園區承租兩層辦公空間，將招聘200人在此工作，負責鋰電池材料的研發及認證。他認為河套正是有「一河兩岸」優勢，可將研發和認證放在香港，再結合深圳的生產產業鏈。王鵬程指，公司花了一年多時間在全球考察不同國家和地區，包括新加坡等地，最終認為香港最能滿足公司研發和全球化需要，而河套香港園區正是有「天時、地利、人和」的最佳優勢。

瑞士精密外科手術器械研發公司「Spirecut International Limited」創辦人兼行政總裁Ferderic Schuind表示，公司希望向中國內地推廣技術，而「河套園區擁有達成國家藥品監督管理局要求所需的所有生態系統」，例如進行醫療器材測試或獲取醫療數據等。

李家超冀吸引更多領先企業落戶

李家超表示，目前正籌備制定新立法，以便利數據、人才、數據等流動，兩地園區合作將加快註冊、測試等程序，希望能比原本需要的時間縮短數倍。他又指，政府也有政策吸引人才，促進投資，希望吸引更多領先企業落戶，達到「一加一大於二」的效果。

按河套香港園區的《發展綱要》，園區第一期將於2030年有序落成，至2035年全面發展格局形成，整體創科生態蓬勃。政府將繼續推進河套香港園區的建設和發展的工作，包括優化制度環境、深化政策支援、積極引入優質企業與世界級科研團隊等。河套合作區將成為香港創科發展的橋頭堡和示範地，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上的創新政策試驗田，以及富有強大推動力的發展引擎。