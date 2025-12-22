港深創科園｜河套香港園區開園 逾60企業進駐 李家超：目標成為世界級創新平台

位於河套的港深創新及科技園，第一期首3座大樓落成，今日（22日）舉行開園典禮，行政長官李家超致辭時指，由香港園區和深圳園區組成的河套合作區，是國家「十四五」規劃下粵港澳大灣區的一個重要合作平台，河套的發展目標是要成為世界級創新平台。

餘下5座大樓將於2027年起陸續竣工

李家超指，3座大樓在今年3月平頂，至今兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%。同時，人才公寓已有首批住客，世界各地創科人員踴躍進駐，以行動投下對香港園區發展信心一票，香港會積極向全球推廣，吸引更多企業一同在這片創科沃土發展；其次，全力實踐科研擴容，加快發展國際創新科技樞紐，香港園區第一批餘下5座大樓亦會在2027年起陸續完工，同時香港園區第二期規劃已完成，會以公私營合作模式發展，香港園區兩期發展，共可提供200萬平方米的總面積，規模較原本的規劃增加7成，將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能和數據科學等，推動產業有序發展，促進上中下游、不同階段協同發展，打造完整的創科產業鏈。

西面跨河連接橋項目今日正式啟動

李家超又指，隨着香港園區建成，未來會有更多企業進駐這片創科沃土，園區將提供政策及基礎配套，便利科研人員往返兩地。另外，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目今日正式啟動，工程將打通河套合作區的交通網絡，有效促進跨境人員流動，發揮深港口岸設施和管理創新政策的優勢。

他表示，將繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接、深化政策支援、積極引入優質企業和世界級科研團隊等，有信心河套合作區將成為香港創科發展的「橋頭堡」和試驗田，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上的創新政策示範地，是富有強大推動力的發展香港引擎。

中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方致辭。

港澳辦副主任徐啟方：投資者把握機遇「與中國同行」

中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方致辭時表示，香港園區正式開園是香港建設國際創新科技中心、更好參與粵港澳大灣區建設的一件大事。他指香港園區正式運營，是香港特區政府深入貫徹落實國家主席習近平重要指示精神的具體行動，也是粵港澳大灣區發展規劃落地見效的又一重要成果。

徐啟方認為，香港高等教育水平領先，國際高端人才聚集，基礎科研實力雄厚，且擁有國際化的優越營商環境，為香港建設國際創科中心、服務國家發展大局創造了有利條件。他希望香港特區未來主動對接國家「十五五」規劃，充分發揮「一國兩制」制度優勢，用好前海、南沙及河套等重大合作平台，強化與大灣區內地城市在產業鏈、供應鏈上的協同，推動科技創新走廊建設，共同打造具有全球影響力的國際科技創新中心。

他並期望河套深港科技創新合作區進一步加強基礎設施的「硬聯通」與規則機制的「軟聯通」，構建世界級科研樞紐。他亦鼓勵香港工商界及海內外投資者，積極把握「十五五」規劃帶來的歷史性機遇，加大對北部都會區及香港的投資，「與中國同行，與機遇同行」。

左起：創科局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘、創科局局長孫東、港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善。

孫東：香港園區將助內企「走出去」

開幕儀式後，創新科技及工業局局長孫東會見記者時表示，香港園區開園意義重大，體現了香港積極融入和服務國家發展大局的擔當。他指未來香港園區將聚焦生命健康、人工智能、新能源等前沿產業，吸引海內外龍頭企業落戶。他續稱，目前已有超過60間來自本地及海外的企業進駐，認為這些企業看重的是香港的區域優勢、即將實行的專屬跨境流動政策，以及大灣區未來帶來的巨大潛力，強調香港園區將協助內地企業「走出去」。

孫東表示，園區的第二期規劃已完成，將適時公布；未來第一、二期合共可提供約200萬平方米樓面面積，創造近10萬個就業職位。至於訊息及數據流通方面，他表示已與內地有關部門確定具體執行方案，期望在明年合適時候推出。他指內地在數據、生物樣本等方面均給予香港特殊政策，相關政策較內地自貿區更為優惠，但同時對園區管理提出更高要求，敏感數據來港後須妥善管控。若香港做得好，「口子會越開越大」，河套合作區將可享受更多便利。

連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目今日正式啟動。孫東指，該橋由港深雙方共同設計，由深圳方面施工，費用共同承擔，目標在2027年或之前建成。

蔡傑銘：新田科技城會盡量引入私人市場資本

創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘表示，要加快河套香港園區發展，必須推動公私營合作，借助市場力量吸引國內外投資。他透露，未來新田科技城將盡量引入更多私人市場資本，但強調政府會負責啟動階段的基礎工程。

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善指出，目前進駐企業中超過六成為內地公司，共62間企業已落戶，「完美演繹了香港『引進來、走出去』的獨特優勢」。他認為園區配套已趨完備，目前有4間餐飲店開業、1間即將開業，並已開通往返落馬洲站的穿梭巴士。人才公寓亦已有首批住戶進駐。

典禮有超過250人出席，包括徐啟方、中聯辦主任周霽、財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸、深圳市人民政府副市長羅晃浩、孫東、蔡傑銘等。

記者：林彥汛

攝影：汪旭峰

