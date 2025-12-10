宏福苑五級火｜梁美芬倡原區覓地重建安置居民 政府介入法團管理

大埔宏福苑五級火至今造成160人死亡，特首早前宣布將成立獨立委員會審視起火及迅速蔓延的原因和相關問題。社會各界關注災民的後續安置與支援。選委界當選人、現任議員梁美芬建議政府在原區覓地重建以安置居民，並應介入法團管理工作。

梁美芬今日（10日）在電台節目中表示，根據其在九龍西擔任三屆直選議員的經驗，不少小業主均歷經艱辛才成功置業「上樓」，至今仍背負按揭。宏福苑業主目前面臨兩難局面：單位已嚴重損毀，若停止供款，物業將淪為銀主盤。

建議政府盡快啟動慈善基金

金管局早前指出，銀行業已為受災居民提供按揭還款寬限期，預先批核六個月的本金與利息延期償還。梁美芬認為，居民在寬限期後仍可能面臨斷供風險，政府應全面提供協助。她建議政府盡快啟動慈善基金，結合目前籌得的款項及政府撥款，制定較完善的援助方案，並細緻跟進每戶情況，確保無人被遺漏。

除按揭支援外，梁美芬亦關注災民的心理健康。她以當年倫敦大火為例，指出事發後一段時間，仍有人因無法走出陰霾而企圖自殺。因此，政府應容許專業團體向慈善基金申請專項資源，讓臨床心理學家等專業人士能為災民提供長達一至兩年的輔導服務。

關於樓宇安全及法團管理問題，梁美芬指出，法團往往缺乏專業管理能力，常出現人事糾紛，亦屢因個人經濟利益購入一些次貨及衍生圍標問題。她認為政府應加強介入法團管理，提升監管權力，並提到九龍西多宗火災的成因均與法團管理不善有關。

至於宏福苑居民的安置問題，梁美芬表示，得知不少居民希望留在本區，她主張於原區或宏福苑附近覓地重建，認為是較為妥善的安排。

陳沛良：未來保險業界承保將更嚴格評估安全風險

候任保險界、現任選委界立法會議員陳沛良在同一節目中表示，自上月26日大火發生後，當晚保險業界包括保險公司及中介監管機構已即時行動，主動識別宏福苑保單持有人，並簡化賠償程序，提供迅速支援。例如在家居保險方面，已預付臨時住宿費用，以解災民燃眉之急；人壽保險方面則涉及約一萬份保單，持有人可暫緩供款，或申請低息保單貸款，以助短期度過難關。



對於目前仍有6宗失聯個案，陳沛良指出，需先確認失聯人士是否持有保單，若全家遇難，則需依靠親友協助提供證明。為此，保險業聯會已設立專業熱線，協助家屬查詢及啟動索償程序。

他表示，此次大火後，保險業界在未來承保舊樓維修工程時，將更嚴格評估安全風險，並會密切關注政府獨立委員會的檢視結果，以及相關法例會否有所修訂。

