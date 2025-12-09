每日雜誌｜宏福苑安置方案各有利弊 覓地建家保守計30億 災民心靈創傷待復元 倡設紀念設施助集體療癒

宏福苑大火震撼全港，政府迅速成立援助基金，並安排逾4000名災民暫居酒店、過渡屋等單位。社會關注長遠安置措施，現時討論主要圍繞原址維修、重建與同區另覓地皮進行重建，當中涉及業權統一、公帑開支與居民情感等多重考量。有專家建議按單位面積分配援助金，並為合資格災民提供優先公營房屋安排；有測量師建議由政府收購單位，並引入私人發展商參與。除重建家園，亦須重建心靈，有社企和學會倡在原址設立紀念公園及悼念設施，促進集體療癒；有建議參考戰後「國殤基金」模式，成立獨立基金，作為政府保障以外的長遠支援。

原址維修、重建及於同區另覓新地重建各有利弊。

「這不止是受災屋苑的事，而是全港市民的事，社交媒體與直播畫面牽動每一個人。」社企「一切從簡」創辦人伍桂麟說。火災發生後，政府迅速成立「大埔宏福苑援助基金」，投入3億元作為啟動資金，加上民間捐款，總額已達33億元。逾4000名災民被安排入住青年宿舍、酒店房間、過渡性房屋及房協項目的單位；當局指，如有需要，居民可以較長期入住，政府會一直提供住宿支援。

維修費巨大 拆卸重建費時疑慮多

目前有關長遠安置方案尚未明朗，社會主要討論3大方向，包括原址維修、原址重建及於同區另覓新地重建，供災民入住。有不願具名的經濟學者向《星島》表示，居屋的業權與其他私人樓宇不同，政府仍持有部分地權，因此若要原址重建，必須先統一業權。他表示，「政府可選擇收購所有業權，但會牽涉巨額公帑，需社會共識；亦可選擇放棄權益和投票權，由業主法團決定是否重建，但大火後法團有無動員力，是疑問。」

他逐一分析3個方案的利弊，他指原址維修牽涉巨額維修費，不少住戶是退休人士，一生供樓，如今無收入，難以支付天文數字般的維修費，「即使政府願意全數承擔費用，維修後是否有人願意入住、是否能成功出售，現時政府財赤嚴重下，更要深思。」而原址拆卸重建，重建需時長達7年或以上，期間居民已安頓下來，是否願意重返傷心地是未知之數；若新樓面積或比原單位大，居民或須補地價。

至於另覓大埔地皮重建樓宇安置災民，學者指，好處是災民仍居於大埔，較易適應，亦省卻拆卸樓宇的程序，工程可加快進度，但現時本港建築費用不便宜，平均每平方呎6000元或以上，面積500平方呎的單位，建築成本高達300萬元；即使零地價，但平整地基、建築成本等費用估計達30億元以上。

收購業權涉公帑須小心衡量

他提到，另一彈性方式是將社會援助基金按單位面積比例，直接分配予業主，讓他們有現金流，自行決定未來方向，「可視作一筆應急錢，也可購置或租住新家。」他同時建議，政府可考慮為合資格災民提供特別的恩恤安排，參考華富邨重建計劃，容許居民優先申請公屋、優先選購居屋或綠置居，「但這類安排需有社會共識，避免引起不公平爭議。」

另有測量師指，最簡單直接的解決方法，是由房委會以市價向受災業主收購其業權，個別業主可獲得售樓款項，自行選擇購買其他樓宇或其他用途，「但一旦涉及公帑，便要小心衡量，免引起輿論。」他亦指出，可考慮引入私人發展商，但目前樓市疲弱，未必有足夠誘因吸引地產商。

伍桂麟提出另一種可能，建議將宏福苑原址改建為紀念公園。他指出，1918年馬場大火，政府也設立了公眾紀念牌坊，供遺屬及其他市民弔唁悼念，毋忘故人，而宏福苑事件是本港近年最嚴重事故，建議建紀念公園，作為對罹難者及家屬的尊重，亦提醒後人銘記火警的啟示。

馬場大火後，政府於1922年興建馬場先難友紀念碑，悼念死難者。

除為災民重建家園，如何重建心靈也是關鍵。輔導心理學家陳鈺瑜參與了災後前線支援，她指出，災民經歷逃生、目睹傷亡與失去家園，急性壓力轉化為創傷後遺症（PTSD）的風險極高，短期（數星期至3個月）首要建立安全感與基本生活支援；心理層面應以心理急救（PFA）為主，幫助災民理解反應屬正常（如失眠、心悸），提供基本壓力管理技巧；避免強逼重述經歷，留意自殺風險，必要時及早轉介精神科。

長期（未來數月至數年）而言，則轉向系統治療如創傷焦點認知行為療法或眼動脫敏再處理等，強化社會網絡同社區互助小組，宜特別關注失去多名家人或有舊病史的群組。她強調，「一戶一社工」跟進很重要，及早介入可以大大減低創傷後症狀惡化。

香港心理學會會長徐佩宏認為，集體重建心靈十分重要。

原址建悼念公園供遺屬弔唁

香港心理學會會長徐佩宏認為，集體重建心靈十分重要。他建議定期舉行跨宗教的獻花悼念活動，並印製紀念冊，收錄災民的逃生經歷，或製作網上相集，既能記錄這段記憶，也有集體療癒的作用。

徐也認同可在原址建紀念設施，如紀念碑。他指，此次事件除首當其衝的災民、逝者家屬，公眾、到場的義工等，感受各有不同，尤其香港一向和平；較大傷亡事故及災難事件，可追溯至第二次世界大戰，日佔時期不少港人喪生，往後有不同的紀念設施，如大會堂、皇后像廣場及動植物公園等，設有紀念碑，並定期辦悼念活動。

他建議設紀念碑悼念罹難者，設計布置要莊重嚴肅，以示尊敬逝者及表達對逝者的哀思。他指出，宜邀請災民參與設計過程，以避免日後出現爭議。他相信，悼念設施亦是港人的期望，紀念公園可讓人靜思、懷念、反省，進行公眾教育。

徐也指出，二戰後，港府成立了「War Memorial Fund」（香港國殤紀念基金），由社會賢達、醫生及專業人士組成的獨立委員會統籌，恆常支援災難受害者與家屬，近80年來仍持續運作。他認為，若有相關資助提供，可在政府的保障外，提供額外支援，讓當事人可更安心面對未來的生活。

大火以來，民間出現大量自發的義工團隊。

為災民做輔導須專業資格避免「二次傷害」

大火以來，社會湧現大量自發義工團隊，部分更提供心理支援服務。有心理學界人士指出，應關注服務者的專業資歷，避免造成災民「二次傷害」。

輔導心理學家陳鈺瑜指，部分自發組織中的支援者，可能僅為心理學系或社工系學生，未必接受過正規心理輔導訓練，或欠缺處理創傷個案的經驗，「簡單一句『唔好咁唔開心』、『開心啲啦』，也可能加重當事人壓力，但現時不能確保義工是否說得正確。」

她表示，坊間雖有短期心理急救課程，但未知是否嚴謹，市民如需尋求心理協助，應留意對方是否具備專業背景與資格。她鼓勵，有意支援他人的市民，可先參與非政府組織（NGO）舉辦的免費短期災後心理支援課程，即使只是短短數小時，也有助掌握基本技巧，避免說錯話造成傷害，「未必適合做心理支援的義工，但有技巧在身，總能在適當時候提供安慰予有需要的人。」

三類受影響兒童 家長宜多傾聽多擁抱

有輔導心理學家指出，火災對兒童與青少年的心理影響不容忽視，而前線支援人員亦容易出現「同情疲勞」或次級創傷，須及早關注。

輔導心理學家陳鈺瑜指出，兒童對災難反應敏感，容易出現噩夢、黏人及退縮等行為，創傷後遺症風險較高。她將受影響兒童分為三類，其一是親歷災難的宏福苑居民，家長應先穩定孩子安全感，用年齡適合的語言解釋事件，容許以畫畫、寫字表達情緒，並維持日常作息。

第二類是有朋友受災的兒童，家長可陪同進行悼念活動，有助正常化哀傷情緒；第三類則是通過直播或親身前往獻花的兒童，應限制其接觸災難畫面；如孩子持續拒絕上學、繪畫火災場景等行為超過2星期，應尋求專業協助。她強調，家長應謹記誠實但不嚇人、多傾聽、多擁抱的原則。

她亦提醒前線社工、輔導員等同工易出現「同情疲勞」或次級創傷，宜設下界線，如下班後避免持續接觸災情資訊，維持運動與社交習慣，「求助也是專業的一部分，而非弱點。同工要照顧好自己，才能長遠支援他人。」

記者：關英傑、林家希、仇凱瑭