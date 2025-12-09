Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜齒科法醫：極端火災或破壞遺體 料辨認工作需時至少以月計

社會
更新時間：12:37 2025-12-09 HKT
發佈時間：12:37 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五級奪命火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成159人死亡，至今仍有31人失聯，未能找到遺體。警方昨日（8日）為家屬進行DNA採樣對，希望辨認出遺體。齒科法醫梁家駒今日（9日）在電台節目預計，處理相關嚴重火災的辨認工作需時甚久，至少以月計，外國有例子甚至長達一年。

梁家駒指出，警方在辨認嚴重腐爛或火災遇難者身份時，主要透過採集家屬口腔細胞的DNA進行比對。他解釋，國際上主要有三種辨認身份的方法，分別是DNA、牙齒及指紋。然而，在大火等極端情況下，指紋往往難以保存。

他指出，DNA辨認則分為兩種：直接辨認及間接親屬辨認。直接辨認通常適用於失蹤者有保存個人DNA樣本的情況，如牙刷、梳子上毛髮。但若現場環境導致直接樣本被毀，如火災等，則需採用間接親屬辨認，即透過比對父母子女、兄弟姊妹DNA來確認身份，因之間共享部分DNA編碼。

親屬關係越近 DNA比對準確性越高

梁家駒強調，親屬關係越近，DNA比對的準確性越高，父母與子女之間的DNA共享最多。然而，在大火中，即使是骨骼或牙齒等硬組織中的DNA，也可能因高溫及長時間燃燒而受損。他提到，骨頭中的DNA主要存在於骨髓，但大火後骨髓往往已燒毀。他續指，牙齒的DNA含量雖然相對較多，且能承受高達1100度高溫燃燒6小時，但極端火災仍可能破壞其結構。因此在某些情況下，即使竭盡所能，仍可能無法辨認所有遇難者身份。

警方會尋求遇難者佩戴飾物協助

面對DNA樣本受損的挑戰，梁家駒表示，警方會尋求其他輔助資料，例如遇難者佩戴的飾物，包括金屬飾物或鑰匙等，因金屬物品的熔點較高，可能在大火中倖存，從而提供辨認線索。他亦指出，火災現場可能混雜人類與非人類骨骸，增加辨認工作的複雜性，需要人類學家協助區分。

梁家駒預計，處理相關嚴重火災的辨認工作需時甚久，可能以月計，外國有例子甚至長達一年。惟未能準備肯定警方所需時間。

