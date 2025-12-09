宏福苑五級火︱何永賢：截至今午12時 2530人獲安置 尚餘990單位可供使用

大埔宏福苑大火發生後，不同政府部門、社會各界紛紛伸出援手，不少有需要住戶馬上搬入過渡性房屋項目安置，也有一些住戶到酒店或青年宿舍暫住。房屋局局長何永賢今（9日）在社交平台表示，明白到居民始終需要中長期的安置安排，副局長戴尚誠今日也去信一眾過渡性房屋項目營運機構，感謝大家對受影響居民的支援，並重申房屋局會作出特別安排，讓受影響居民可獲較長時間豁免入住過渡性房屋項目的租金。正如早前指出，政府會在住宿方面一直支援受影響居民，有需要的居民無需擔心相關租金開支或居住期。

何永賢提到，為應對受火災影響居民的緊急需要，戴尚誠也在信中強調，有關居民無須經中央統一平台申請入住過渡性房屋項目，並會獲優先分配入住。

各界熱心捐獻 過渡性房屋傢電齊全

何永賢表示，除了營運機構的盡心盡力，局方也特別感謝社會各界的熱心捐獻，這段時間見證了一眾過渡性房屋項目的傢具電器越來越齊備，現時全部項目都有床架、床褥和電磁爐，一些項目更可提供電飯煲、微波爐、雪櫃、電視等，居民可以放心入住。她亦指，根據近日的視察，營運機構在上述家電以外，小至棉花棒、大至衣物棉被，由充電器到吹風機及拖板都有，確是全力支援居民所需。

何永賢指出，截至今日中午12時，共有1,081戶、2,530人入住過渡性房屋及房協（每層都有升降機）的單位，現尚餘約570個過渡性房屋單位和約420個房協單位可供使用，讓有需要的宏福苑居民入住。

目前有較多單位的過渡性房屋項目

元朗「新田部屋」，查詢電話：2728 9600

元朗「路德會雙魚薈」，查詢電話：9299 9412

元朗「路德會七星薈」，查詢電話：9644 4038

北區「博愛昇平村」，查詢電話：2330 8500

目前有較多單位的房協項目

香港仔「漁映樓」、洪水橋「樂翹樓」，查詢電話：2839 1393