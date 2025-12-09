Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜梁美芬提六建議 促保險公司仿效「應保盡保」 銀行延按揭寬限期

政情
更新時間：13:42 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:42 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五級火發生近兩周，立法會選委界議員、經民聯梁美芬今日（9日）在社交媒體發文表示，已在12月2日向政府提交意見信，就2025年大埔宏福苑大火災後支援及跟進工作提出六點建議。她呼籲盡快啟動慈善基金支援災民，並促請保險公司仿效中國太平保險，做到「應保盡保」。亦建議銀行延長按揭寬限期，並強化法規監管，完善樓宇安全與法團管理制度。

促啟動慈善基金及保險「應保盡保」

梁美芬指出，2025年大埔宏福苑大火為無數家庭帶來傷痛，災民面臨臨時安置、重建資金、保險覆蓋及子女復課等現實困境。她建議政府盡快啟動如華懋基金等具實力的慈善基金，作為救災項目申請之用。同時，她呼籲各保險公司仿效中國太平保險，積極協助災民，做到「應保盡保」，以安災民之心。梁美芬作為法律界人士，已自發組織法律、保險、臨床心理學家義工團隊，為災民提供協助。

籲延長按揭寬限期及強化法規監管

針對災民的經濟壓力，梁美芬建議銀行根據不同家庭需要，延長財政司司長協調的六個月貸款寬限期，並向有特別需要的家庭提供額外援助。她強調，此舉旨在預防悲劇再次發生。

梁美芬促請新一屆立法會跟進《建築物條例》（第344章）及《建築物消防安全條例》（第572章）的優化工作，完善法團監管制度及樓宇更新大行動工程監管等相關法例，包括加強政府對法團運作的監督及管理。

支持成立獨立委員會並加強心理輔導

梁美芬表示全力支持政府成立獨立委員會，由法官主持，查明事故真相，並將應承擔法律責任的相關人員繩之於法。她亦關注災民的心理健康，指出英國倫敦大火後仍有自殺個案，顯示災難後情緒支援需更長時間跟進。她已主動聯絡香港心理學會，義務為有需要的災民提供即時心理輔導，並建議政府短期聘請臨床心理學家與社工一同開展服務，為受災家庭各成員提供更及時的心理輔導服務。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前