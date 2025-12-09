大埔宏福苑五級火｜梁美芬提六建議 促保險公司仿效「應保盡保」 銀行延按揭寬限期

大埔宏福苑五級火發生近兩周，立法會選委界議員、經民聯梁美芬今日（9日）在社交媒體發文表示，已在12月2日向政府提交意見信，就2025年大埔宏福苑大火災後支援及跟進工作提出六點建議。她呼籲盡快啟動慈善基金支援災民，並促請保險公司仿效中國太平保險，做到「應保盡保」。亦建議銀行延長按揭寬限期，並強化法規監管，完善樓宇安全與法團管理制度。

促啟動慈善基金及保險「應保盡保」

梁美芬指出，2025年大埔宏福苑大火為無數家庭帶來傷痛，災民面臨臨時安置、重建資金、保險覆蓋及子女復課等現實困境。她建議政府盡快啟動如華懋基金等具實力的慈善基金，作為救災項目申請之用。同時，她呼籲各保險公司仿效中國太平保險，積極協助災民，做到「應保盡保」，以安災民之心。梁美芬作為法律界人士，已自發組織法律、保險、臨床心理學家義工團隊，為災民提供協助。

籲延長按揭寬限期及強化法規監管

針對災民的經濟壓力，梁美芬建議銀行根據不同家庭需要，延長財政司司長協調的六個月貸款寬限期，並向有特別需要的家庭提供額外援助。她強調，此舉旨在預防悲劇再次發生。

梁美芬促請新一屆立法會跟進《建築物條例》（第344章）及《建築物消防安全條例》（第572章）的優化工作，完善法團監管制度及樓宇更新大行動工程監管等相關法例，包括加強政府對法團運作的監督及管理。

支持成立獨立委員會並加強心理輔導

梁美芬表示全力支持政府成立獨立委員會，由法官主持，查明事故真相，並將應承擔法律責任的相關人員繩之於法。她亦關注災民的心理健康，指出英國倫敦大火後仍有自殺個案，顯示災難後情緒支援需更長時間跟進。她已主動聯絡香港心理學會，義務為有需要的災民提供即時心理輔導，並建議政府短期聘請臨床心理學家與社工一同開展服務，為受災家庭各成員提供更及時的心理輔導服務。