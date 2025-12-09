宏福苑五級火︱230幢私樓外牆棚網已全部移除 就地採樣等新安排爭取本周內公布

大埔宏福苑五級大火災後工作仍在進行，政府今（9日）公布，就屋宇署發出的移除棚網命令，全部230幢私人樓宇的外牆棚網今日已經完成移除，爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1,617宗個案；生活津貼金額已由5萬元增至10萬元。另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理106宗個案。政府會陸續發放有關款項。

逾4900居民登記「一戶一社工」

社署社工目前已接觸超過1,970個受影響住戶，為超過4,900名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。社署人員今日亦探訪暫住啟德過渡性房屋的受影響居民，並向他們派發面值2,000元的八達通卡，方便他們日常出行，紓解燃眉之急。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。尚未與社署聯絡的居民，請盡快致電182 183提供聯絡方法。

截止今早共3961名居民獲安置

截至今日上午，共有1,431名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2,530名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。

已抽取7座宏福苑受災樓宇混凝土芯

房屋局獨立審查組今日繼續抽取宏福苑受災樓宇的混凝土芯，目前已包括全部7座樓宇。在審查組的督促下，承建商已基本完成清理日前於四個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）部分棚架上發現的雜物。審查組會繼續定時巡查並監察情況，保障居民安全。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查371個建築地盤，共發出189份書面警告及101張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

攝影：蘇正謙