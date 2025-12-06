大埔宏福苑五級火｜林正財：精神支援不會遺漏任何人 「心靈綠洲」計劃關注市民精神健康

政府正就大埔宏福苑五級火災進行善後及支援工作，包括推動災民精神健康支援。應行政長官李家超邀請，負責統籌大火後精神健康支援工作的精神健康諮詢委員會主席林正財表示，委員會兩日前已就宏福苑大火召開緊急會議，集合專家商討災情對不同群體、不同階段的影響以及情緒影響周期，以提供精準服務，強調不會遺漏任何災民或出現情緒困擾的人士。

林正財今（6日）在電台節目表示，現時負責情緒支援的人手本已不足，現時只能先處理災後1個月內的緊急情緒支援；委員會將於下周再度開會，討論中期措施，期望能在短時間內培訓足夠的社工及輔導員，以應對當前需要。

設立「心靈加油站」協助疏導青少年情緒

他提到，委員會注意到有部分市民在火災後經常於災場附近徘徊、獻花或送上心意卡，這些行為可能是壓力心理反應。為此，委員會特別於晚間在大埔區設立「心靈加油站」，由受訓專家陪伴及協助疏導情緒。對於有親友離世的家庭，正面對籌辦喪事及面對親人離後的複雜性哀傷期，委員會已為百多個家庭配備具哀傷輔導經驗的機構，協助他們渡過難關。

此外，委員會將擴充醫管局的「心靈綠洲」計劃，透過培訓精神科護士及社工，為暫住過渡性房屋的災民提供協助，除實質物質支援外，亦關注他們的精神健康。

提醒居民勿令情緒超負荷應尋求專業協助

香港大學客座副教授、認可心理創傷治療師羅淑兒在同一節目中表示，遭遇重大事故後，受影響居民出現失眠、胃口受影響或個人情感麻木等反應屬正常現象。若在一個月內出現這些反應，屬於創傷後壓力反應，居民不應過度壓抑，而應好好照顧自己，讓相關症狀逐步緩解。她提醒，若持續接觸災情資訊而令情緒超負荷，可能導致逃避資訊、恐懼、情緒低落、自責或對事物失去興趣等；若症狀隨時間加劇，並影響日常社交、學業或工作，則可能發展為創傷後壓力症，應盡快尋求專業協助。

曾是「 心靈綠洲」計劃主管的羅淑兒又指，計劃理念是希望大眾接受心理支援，並不是特別的標籤，所以計劃中進行分享的房間的氣氛會令人有放鬆的感覺，也會鼓勵參與人士自由在小組期間飲食，會有三層架構，計劃最後一層亦會有更高的私隱，一對一由臨床心理學家或社工進行支援。

