宏福苑五級火｜麥美娟強調將長期支援居民 孫玉菡：「一戶一社工」措施不設限期

大埔宏福苑早前發生五級大火，造成逾百人死亡。政府宣布透過基金向每位遇難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬費，生活津貼亦由原先5萬元增加至10萬元。民政及青年事務局局長麥美娟強調，政府將持續陪伴居民，並會有短、中、長期計劃協助受影響住戶重建生活。政府成立的「大埔宏福苑援助基金」亦將受審計署監管。

麥美娟今日（6日）在電台節目表示，已大致完成向受災戶發放一萬元應急補助金。截至昨日，政府共核實登記1940戶，並已向1930戶發放款項；其餘約10戶因暫住其他區域，將安排於當區民政事務處領取。至於生活津貼由5萬元提升至10萬元，目前已處理923宗申請，正陸續發放。截至昨日中午，「大埔宏福苑援助基金」已獲外界捐款約27億元，連同政府注資的3億元啓動資金，基金總額約30億元。此外，向死難者家屬發放的慰問金及殮葬費已處理73宗；為宏福苑工作的工友及外籍家庭傭工提供的兩萬元補助，亦正逐步發放。

鼓勵居民透過「一戶一社工」提出需求

麥美娟強調，會陪伴和支援災民重過新生活，政府會因應大埔宏福苑五級火災民的長遠需求，待災民入住過渡性房屋等長期居所後，政府會在不同階段推出不同計劃援助受影響的住戶，例如中期居所物資添置等。她鼓勵居民透過「一戶一社工」提出需求，並強調政府亦會支援受影響業主及住戶。目前首要解決居民即時居住問題，政府將妥善運用「大埔宏福苑援助基金」，基金運用及發放過程會受審計署監管。

對於有報道指有人冒充義工，詐騙災民填表套取個人資料，勞工及福利局局長孫玉菡在同一節目中批評此等行為卑劣可恥。他表示，「一戶一社工」措施能協助居民梳理資訊、代辦申請，防範詐騙。目前社工主要協助居民處理短、中期住屋需求，助其盡快安頓，並提供聯絡電話以便跟進。24小時照顧者支援專線亦已延伸服務至宏福苑居民。社工除電話聯絡外，亦正陸續上門探訪，如有需要，將安排緊急情緒輔導或醫療協助。孫玉菡強調，社工會以不同的方式支援居民，且跟進服務不設限期。

會盡快安排罹難外傭遺體運返家鄉

此次大火中有10名外傭罹難，包括9名印傭及1名菲傭。孫玉菡指出，勞工處專責小組正與印尼及菲律賓領事館協商，盡快安排遺體運返家鄉。印尼相關部長將於下周來港處理後續事宜，政府發放慰問金及處理身後事亦將遵循當地法律。針對外傭可能面臨的證件補辦或僱主身故等問題，政府已與入境處商討，將特事特辦、從寬處理，避免外傭離港重新申請簽證，以提供最大協助。

行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財在節目中表示，面對如此重大災害，不同人士的情緒及精神健康均可能受影響，尤其是有家人離世的家庭，突逢巨變可能承受巨大悲傷、震驚、自責或憤怒等複雜情緒，需要專業支援。部分人或需轉介至精神科醫生或臨床心理學家，現階段最迫切是協助這類災民。

至於失去家園的居民，同樣可能出現急性壓力反應，甚至產生幻覺，需由輔導員或社工適時介入，提供情緒支援或安排專業診療。林正財亦指出，參與現場救援的消防員、警員，以及協助家屬辨認遺體的心理學家與公務員，同樣可能承受重大心理創傷，需要持續關注與支援。



