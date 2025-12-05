大埔宏福苑五級火｜法團「第三者責任保」 住戶屋內過身無得賠？保險業界澄清謬誤

大埔宏福苑五級火，釀成逾百人死亡慘劇。近日有人在網上發帖，指大廈法團購買的「第三者責任保險」，只承保在大樓公共地方遇難的人士，即走廊、大堂、電梯等地方，不包括在家中離世的住戶、受僱人士等，因此大部分在家中遇難身亡的居民，可能「一分一毫都拿不到」。

不過，香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》查詢，質疑有關說法存在謬誤，可能引起公眾不必要的恐慌。她指出，有關「大廈公眾責任保險只保障在大廈公眾地方發生的意外」的說法並不正確，強調此類保險的核心，在於大廈管理方是否存在疏忽，只要證實因管理疏忽導致第三者身體受傷或死亡，無論傷亡者身處何處，包括在家中或街上，都可獲得賠償，「如果管理出咗問題，就係要賠，就會Kick in，無論佢喺咩地方。」

她引述民政事務總署網站對大廈保險的解釋，指公眾責任保險的投保人，以及其僱員，如在大廈管理方面疏忽而引致第三者身體受傷或／及死亡，可就向第三者支付的賠償及相關的訴訟費用，要求保險公司作出彌償。

家居保險屬綜合保險 或包死亡賠償

劉佩玲又指，俗稱「火險」的樓宇結構保險保障對象是樓宇結構，並不涵蓋人命傷亡，而人身相關風險應由人壽或醫療保險保障。對於坊間有指家居保險不包括死亡賠償，劉佩玲指說法不完全準確，指家居保險屬於綜合保險，有可能包含死亡賠償，但具體保障範圍需視乎客戶購買的計劃及不同保險公司的條款而定。

至於有傳大廈公眾責任保額高達1.5億元，劉佩玲說，從未聽聞如此高的保額，現行法例規定最低保額為1000萬元，一般法團會購買稍高的保額，1.5億元並不常見。

另外，劉佩玲強調，保險業界正盡力以「應賠盡賠」的原則處理，希望外界能幫忙澄清，不要讓死傷者因錯誤資訊而感到徬徨，誤以為在家中出事就不獲賠償。

陳健波：保單保額或不足以供所有災民索償

立法會保險界議員陳健波表示，大廈公眾責任保險中的第三者責任保險，如因管理疏忽導致第三者身體受傷或死亡，無論傷亡者身處何處，包括在家中或街上，就可獲得賠償，即所有受影響災民都可進行索償。惟需要留意保單保額，因今次意外涉多宗人員傷亡，保單保額或不足以供所有災民索償。