宏福苑五級火｜援助基金總額升至30億 已處理923宗生活津貼申請

大埔宏福苑大火造成逾百人死亡，大批災民痛失家園，全港眾志成城協助災民。截至今日（5日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達27億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為30億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

已處理923宗生活津貼申請 款項正陸續發放

政府早前已宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日，已處理73宗個案，款項正陸續發放。另外，政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼。截至今日，已處理923宗個案，款項正陸續發放。政府昨日（4日）已宣布生活津貼金額由早前的5萬元增至10萬元，早前獲發放5萬元津貼的家庭無需再另行登記，新增的5萬元津貼會陸續發放。此外，政府至今已向1 930戶派發一萬元應急補助金。

房屋局審查組今起抽取宏福苑其中3座受災樓宇混凝土芯化驗。資料圖片

社署社工目前已接觸超過1 900個受影響住戶，為超過4 900名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。社署人員今日亦探訪暫住打鼓嶺過渡性房屋和深水埗青年宿舍的受影響居民，並向他們派發面值2,000元的八達通卡，方便他們日常出行，紓解燃眉之急。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。尚未與社署聯絡的居民，請盡快致電182 183提供聯絡方法。

房屋局審查組今起抽取7座其中3座受災樓宇混凝土芯化驗

另外，房屋局今日繼續安排緊急維修承建商，協助警方清理樓宇外圍雜物，並就結構損壞較嚴重的小量單位繼續進行進一步鞏固工程。與警方協調後，房屋局獨立審查組（審查組）今日開始抽取7座其中3座受災樓宇的混凝土芯。

觀塘安基苑棚網已拆除。資料圖片



就4個居屋屋苑，深水埗怡閣苑和觀塘安基苑已於今日完成拆除棚網。審查組會繼續監察其餘兩個居屋屋苑（沙田穗禾苑和深水埗清麗苑），以及租置屋邨柴灣峰華邨的工作進度。

深水埗怡閣苑和觀塘安基苑今完成拆棚網 115幢私樓棚網已移除

發展局於12月3日公布，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公營、私人樓宇和政府大樓須即時將棚網下架並停止外牆工程。截至今日下午3時，115幢私人樓宇的外牆棚網已經移除。屋宇署提醒承建商以盡責、安全的安排完成棚網下架，如個別個案需要更多時間處理，可提出理據予署方考慮是否可以作出通融。就工務工程下的樓宇方面，建築署已完成移除轄下18個項目的棚網。屋宇署會爭取在下星期發出新的作業備考，要求所有棚網物料經過指定的檢測所檢測並確定合格後，才可以再上架。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查300個建築地盤，共發出148份書面警告及79張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

