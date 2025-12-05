宏福苑五級火｜楊何蓓茵 : 4名公務員在火災中罹難 逾120公僕痛失家園

公務員事務局局長楊何蓓茵今天( 5日 )向全體公務員發信，以「團結同心救援 並肩堅毅前行」為題，感謝政府各部門不同崗位的員工全力以赴，團結齊心為救災出力。她透露上周大埔宏福苑的五級大火帶來重大傷亡，全香港社會都感到極度悲痛。不少人因此失去了家人、鄰舍、朋友。這場大火使政府失去了一位英勇的消防員，亦有12位在前線救援的消防員受傷。罹難者當中亦包括4位公務員同事，另有120多名公務員為宏福苑居民，因大火失去家園。

政府啟動「全政府動員」機制 齊集6000公務員參與應急支援行動

她指宏福苑大火牽動全城人心，政府各部門第一時間全力進行多方面的工作，由滅火救援、治理傷者，到支援善後，動用了非常的措施和一切可用資源，行政長官也宣布成立由法官主持的獨立委員會，審視事故起火和迅速蔓延的原因和相關問題。

政府亦已啟動「全政府動員」機制，在短時間內已齊集6000名公務員同事參與多項應急支援行動。資料圖片

楊何蓓茵指自己和全體公務員亦與全港市民一樣，牽掛宏福苑共1984戶家庭，共4000多名居民。在這次重大事故中，政府各部門不同崗位的公務員全力以赴，團結齊心為救災出力—消防人員不分晝夜進行救火和救援行動；醫護人員盡心治理每一位傷者；警務人員在現場維持秩序，後續投入搜證、調查、遺體辨認等工作，還有一眾民政事務處、社會福利署、食物環境衞生署等前線同事，為受影響市民提供各種支援、照顧及服務。政府亦已啟動「全政府動員」機制，在短時間內已齊集6000名公務員同事參與多項應急支援行動。至今動員公務員的工作包括組成應急隊向受影響居民派發及管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取回重要物品。她感謝公務員抱持「以民為本」及「一個政府」的團隊精神，在過去一星期不辭勞苦、努力付出、迅速應變，全力協助受影響居民度過最艱難時期。

雖然這場大火令大家都感到悲傷，但本港亦要穩步推進社會的正常運作，推動社會發展和進步，這有賴行政和立法機關的相互配合，相互制衡及良性互動。

行政長官已宣布，12月7日舉行的立法會選舉會如期舉行，強調在災後支援的關鍵時刻，政府最需要的改革夥伴必然是立法會議員。立法會與公務員的工作緊密相連，她懇請同事們當天積極投票，選出有能力、有抱負、有擔當的立法會議員，讓新一屆立法會在明年一月上任後，能更快、更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等重要工作。

接下來的日子，全城會繼續與宏福苑受影響居民同行，政府必定會傾盡全力，做好一系列支援善後跟進工作，包括繼續在生活各方面協助居民、各項調查及檢討。她希望各位公務員能團結一致，並肩前行，協助受影響的家庭重新建立家園，並繼續為廣大市民提供高質、高效的公共服務。