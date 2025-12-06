Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜約220名居民入住東華三院臨時居所 102人入住南昌匯

社會
更新時間：09:19 2025-12-06 HKT
發佈時間：09:19 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑大火，造成159人死亡，全城關注宏福苑災民的安置和後續居所的安排，多個慈善機構伸出援手，派發緊急援助金並提供暫住居所，當中東華三院目前為宏福苑籌獲逾1.5億元，已向逾1700戶家庭發放1000元援助金，亦會預留款項用作日後中長期的情緒輔導和醫療支援等。

不少災民現時入住東華三院四個青年旅舍和過渡性房屋，當中102人入住位於深水埗的青年旅舍南昌匯，六成是長者，亦有兩名嬰兒；而災民也多是2至4人家庭，所以東華三院都安排兩房、有四張床的單位，讓他們一起入住，而社會大眾亦捐出日用品和家電等物資，讓災民作過渡之用。

相關新聞：宏福苑五級火︱鄧炳強訪「樂和．東寓」慰問災民 欣見基本生活獲妥善安排

東華．南昌匯項目負責人鄭敏光表示，找到嬰兒床過來給他們使用，另外有長者需要比較多，因為他們可能對這社區不熟悉，一些膳食安排，有善長捐贈飯菜和湯，每天會送過來，居民可以到物資站領取，在家翻熱食物。

東華三院行政總監蘇祐安表示，最直接的幫助是重建家園時的經濟援助，也要考慮災民的醫療需要及學童學習需要。不少宏福苑居民，特別是老人家每日都想回去看自己的家，太長時間重複做一件事，大家都會有些擔心有否出現放不下悲傷的情況，所以在情緒支援和心靈上的支援，是會頗長時間業界都要繼續提供。他又稱會繼續與社署合作，為居民提供適切需要。

相關新聞：

宏福苑火災︱李家超：新立法會首次會議商支援災民 孫玉菡：如議員同意將修例地盤禁煙

宏福苑五級火｜援助基金總額升至30億 已處理923宗生活津貼申請

大埔宏福苑五級火｜法團「第三者責任保」 住戶屋內過身無得賠？保險業界澄清謬誤

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
Threads@21acm0630
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
5小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
20小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
14小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
突發
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
22小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
18小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 當局今出動推土機挖泥機清走竹棚
突發
2分鐘前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
11小時前
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
飲食
19小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT