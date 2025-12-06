宏福苑五級火｜約220名居民入住東華三院臨時居所 102人入住南昌匯

大埔宏福苑大火，造成159人死亡，全城關注宏福苑災民的安置和後續居所的安排，多個慈善機構伸出援手，派發緊急援助金並提供暫住居所，當中東華三院目前為宏福苑籌獲逾1.5億元，已向逾1700戶家庭發放1000元援助金，亦會預留款項用作日後中長期的情緒輔導和醫療支援等。

不少災民現時入住東華三院四個青年旅舍和過渡性房屋，當中102人入住位於深水埗的青年旅舍南昌匯，六成是長者，亦有兩名嬰兒；而災民也多是2至4人家庭，所以東華三院都安排兩房、有四張床的單位，讓他們一起入住，而社會大眾亦捐出日用品和家電等物資，讓災民作過渡之用。

東華．南昌匯項目負責人鄭敏光表示，找到嬰兒床過來給他們使用，另外有長者需要比較多，因為他們可能對這社區不熟悉，一些膳食安排，有善長捐贈飯菜和湯，每天會送過來，居民可以到物資站領取，在家翻熱食物。

東華三院行政總監蘇祐安表示，最直接的幫助是重建家園時的經濟援助，也要考慮災民的醫療需要及學童學習需要。不少宏福苑居民，特別是老人家每日都想回去看自己的家，太長時間重複做一件事，大家都會有些擔心有否出現放不下悲傷的情況，所以在情緒支援和心靈上的支援，是會頗長時間業界都要繼續提供。他又稱會繼續與社署合作，為居民提供適切需要。

