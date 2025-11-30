Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱房屋署：初步評估所有樓宇結構無即時危險

社會
更新時間：17:19 2025-11-30 HKT
發佈時間：17:19 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑於上周三（26日）發生五級大火，至今造成128人死亡，83人受傷，約150人未能聯絡。警方聯同房屋署今日（30日）再就宏福苑五級火警會見傳媒，房署副署長梁洪偉（發展及建築）表示，同事兩天內不眠不休，已經完成逾1,500伙的初步勘察，當中宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣和宏志閣均已完成，剩下宏新閣和宏昌閣的勘察工程今日亦已經展開，隨即警方已進入現場搜證。

他續指，署方暫時評估所有樓宇的整體結構沒有即時危險，但有少量單位因大火關係損毀較嚴重，已即時聯絡緊急維修的承建商進行鞏固工作。

梁洪偉重申，初步勘察的目的是讓警方和消防人員入內進行搜證，署方同步會進行下階段勘察，提取石屎芯判斷結構情況，希望盡快完成，並且不會影響搜證工作進度。

