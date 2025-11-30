Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨印尼駐港總領事館：7名印傭已確認罹難 仍有45人下落不明

社會
更新時間：11:42 2025-11-30 HKT
發佈時間：11:42 2025-11-30 HKT

就大埔宏福苑五級大火，印尼駐港總領事館今日（30日）回覆《星島頭條》查詢時表示，截至昨日（29日），已確認有7名印尼傭工不幸罹難。 另外，火災導致3人受傷，其中1人無礙後已隨僱主家庭撤離，其餘2人仍在醫院接受治療。 

約140名印傭居宏福苑工作 45人仍下落不明

據印尼駐港總領事館估計，約有140名印尼公民在宏福苑居住及工作， 截至周六（29日）晚上，已確認其中86人的下落，惟仍有45人下落不明。 

印尼駐港總領事館已採取多項措施，為受影響的印尼公民提供協助，包括在總領事館內設立臨時避難所，並於大埔設立援助站。他們期間亦走訪災區的避難所和醫院，核實與印尼公民相關信息，直接與受影響人士接觸，並分發援助食品、衞生用品等物資。

正協助安排遇難者遺體運返印尼

總領事館已與遇難者家屬建立聯繫，並致力確保其合法權益獲得保障。總領事館同時正協助安排遇難者遺體運返印尼事宜。

籲印尼公民警惕 提防利用火災進行詐騙

總領事館表示，會與香港警務處、其他地方政府部門及相關機構保持密切協調，持續追查尚未取得聯繫及行蹤不明人員的下落。此外，總領事館注意到近期出現利用大埔火災實施詐騙的案件，特此提醒公民保持警惕，僅信賴總領事館及相關地方政府部門發布的官方信息。

菲律賓駐港總領事館圖片。
菲律賓駐港總領事館圖片。

菲律賓駐港總領事館證1名菲傭離世

菲律賓駐香港總領事館已確認1名菲律賓公民喪生；79名菲律賓國民安全無恙並已聯繫上，1人受傷，以及 12人尚待核實。館方目前正持續進行實地工作，以核查和協助受大埔火災事件影響的海外菲律賓勞工。

 

