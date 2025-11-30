大埔宏福苑五級火｜政府協助重建？麥美娟：視乎解封時樓宇結構及居民意願

大埔宏福苑世紀五級火劫焚燒逾43小時，至今釀成至少128人死亡，83人受傷。火災後政府共開設9個庇護中心， 一度有超過700名受影響居民留宿，隨着災民陸續入住酒店、青年宿舍及過渡性房屋，至昨日（29日）僅餘大埔兩個庇護中心仍有約40人留宿。 民政及青年事務局局長麥美娟於電視節目表示，稍後會減少庇護中心開放數量，希望盡快幫災民搬到酒店和青年宿舍，於較佳的環境休息。

宏福苑五級火｜視乎解封時樓宇結構受損程度、居民意願

麥美娟強調，會在兩星期後，安排1800個過渡屋或者房協指定屋邨單位供災民入住，到時單位內將設有傢俬，過程中會確保每個受影響住戶的住屋需要得到滿足，包括在選擇居住區域面，盡量便利上學兒童的家庭。

就政府會否協助宏福苑未來重建抑或修葺，麥美娟表示，在庇護中心接觸部分居民向她表達憂慮，指單位是他們一輩子最重要的寶貴資產，故將來如何處理非常重要，而當中很多住戶亦已退休。對於往後用甚麼方法協助居民，須視乎宏福苑解封時的樓宇結構，以及居民的意願。

麥美娟：過渡屋供災民入住至重建家園

至於過渡屋可供入住的年期，麥美娟強調，政府會長期持續地陪伴災民，他們可一直居住，直至家園重建，而政府提供的所有援助，包括租金都是免費。她又指，無論重建家園需時多久，也不會令他的住屋成問題，不論過渡屋、抑或房協指定屋邨，均會作出彈性安排，確保每個住戶的住屋需要能達到。

未受火災波及座數 也能獲發應急錢及生活津貼

宏福苑全數8座，其中一座未受火災波及，麥美娟說，援助基金支援所有8座居民，即使樓宇未受火災波及，但居民的生活也受影響，故他們也能獲發1萬元應急錢和5萬元的生活津貼，「希望佢哋係呢段時間唔好咁徬徨」。她又強調，援助基金目的是長遠及持續協助受影響居民，將推出不同計劃，包括教育基金、津貼計劃、重建家園的資助等。