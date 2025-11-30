大埔宏福苑五級火丨建造業議會：消防安全有守則指引 須克盡職守 盧偉國斥發泡膠封窗匪夷所思

大埔宏福苑五級火釀成至少128人死亡，83人受傷，棚架棚網、外牆及窗外附有發泡膠板被指是助燃元兇。建造業議會執行總監鄭定寕今早（30日）在電台節目表示，政府在2011年針對建築工程推出建築物消防安全守則，並於2023年再作更新，包括防護網、油布及幕牆的阻燃性等有明確規範。他強調，所有持份者，包括業主立案法團、專業人士及承建商，都應嚴格遵守指引，克盡職守。他坦言，根據常識，承建商應意識到發泡膠具火災風險及產生有毒氣體。

建造業議會：指引雖存在 惟持分者須嚴格遵守

工程界立法會議員盧偉國則嘆稱，自己作為大埔居民，居住此區逾三分一世紀，對事件感到非常哀傷和震驚，並指火勢如此迅速地蔓延至多個樓宇的情況極為罕見，形容承建商用發泡膠封窗的做法「難以想像、匪夷所思」。他又憶述兩年多前曾因尖沙咀工地火災，就建築工地消防安全問題在立法會提質詢，當時政府回覆指消防每年巡查近千宗，但檢控數字卻很少，認為值得檢討。

盧偉國：用發泡膠封窗匪夷所思

盧偉國強調，目前對於工地消防安全「絕對唔係無王管」，但須警惕，工地安全不止只是保障工友安全，而防火安全同樣重要。他建議工地應設具豐富防火智識的安全主任，進行消防風險評估。同時，他認為工程可以考慮分期進行，不要如今次般，同時為全數8棟大廈作維修，以降低風險。

醫生：災民經歷悲傷階段到接納需時至少半年

香港精神健康促進會主席陳仲謀亦在同一節目，分析災難對不同群體的心理衝擊。首先是等候者：他們焦慮地等待親人消息，需要陪伴和支持。其次是劫後餘生者，指他們是目睹慘劇的倖存者，其中有相當比例，約8至12%可能患上「創傷後壓力症」（PTSD），出現閃回、焦慮等症狀，需要專業心理治療。

最後是哀悼者，他們是失去親人或家園的災民，會經歷幾個悲傷階段，分別是心理休克、否定期、憤慨期，例如會向外界發洩憤怒、自責期，可能引發抑鬱，以及最終的接納期。陳仲謀形容整個過程漫長，失去親人者至少需要半年時間才能接納事件。

他建議，親友及公眾的最佳支持方式是陪伴和聆聽，而非給予過多意見。同時，他提醒需警惕社交媒體上充滿指責和憤怒的言論，對災民造成的二次傷害，並建議受影響者避免過度接觸。

至於從媒體、網上看到有關新聞的普羅市民，陳仲謀建議大家如果接觸有關資訊後感到悲傷，應「少睇社交媒體」，始終可能引起情緒反應，正所謂「水能載舟，亦能覆舟」。

▼宏福苑五級火第5天 市民到場悼念▼